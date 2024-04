RMF FM ustaliło, że jeden z mężczyzn zatrzymanych w związku z odnalezieniem czterech ciał na warszawskiej Woli usłyszy dziś zarzut poczwórnego zabójstwa. Obywatel Ukrainy został wytypowany spośród siedmiu osób zatrzymanych w tej sprawie.

Jest zarzut ws. makabrycznego odkrycia w Warszawie. Chodzi o poczwórne zabójstwo. Fot. Mateusz Przyborowski/naTemat.pl

W jednym z pustostanów w warszawskiej dzielnicy Wola policja znalazła ciała czterech osób. Chodzi o dawną kamienicę Gawłowiczów z 1910 roku, która znajduje się przy ul. Grzybowskiej 71. Z nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że pierwsze dwa ciała odkryto w ostatnią niedzielę na podwórku.

Zarzut poczwórnego zabójstwa dla Ukraińca

Wirtualna Polska poinformowała z kolei, że policję zawiadomiła 46-letnia obywatelka Ukrainy. – Przyszła do komisariatu kolejowego na dworcu Warszawa Centralna. I powiedziała, że w pustostanie przy ul. Grzybowskiej zostało zabitych dwóch mężczyzn. Policjanci ze zgłaszającą udali się pod wskazany adres, gdzie w jednym z lokali ujawnili dwa ciała bez oznak życia. Na miejscu zatrzymano 34-letniego Andriia S. i 34-letnią Viktorię V. Oboje ukraińskiej narodowości – zdradził WP jeden ze śledczych, zaznajomiony z kulisami sprawy.

Następnego dnia służby odkopały zwłoki dwóch kolejnych osób. Szczątki były już w zaawansowanym stanie rozkładu. Na miejscu pojawiła się policja, Żandarmeria Wojskowa oraz zespół prokuratorski. W sprawie ruszyło śledztwo.

Zatrzymano siedem osób

We wtorek wszystko nabrało tempa. W związku ze sprawą zatrzymano 7 osób, w tym osoby narodowości ukraińskiej. RMF FM donosi, że jedna z tych osób ma do wieczora usłyszeć zarzut poczwórnego zabójstwa. Z informacji rozgłośni wynika, że pochodzący z Ukrainy mężczyzna miał dokonywać zabójstw w dłuższym czasie, a zwłoki ukrywać w budynku, w którym pomieszkiwały osoby w kryzysie bezdomności.

Na tym etapie nieznane są motywy działania podejrzanego. Według RMF FM "chodzić może o porachunki w środowisku bezdomnych Polaków i Ukraińców". Do tej pory nie potwierdzono również tożsamości ofiar zabójcy. Wiadomo jedynie, że byli to czterej mężczyźni. Ich ciała zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji. Trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia okoliczności ich śmierci.

Ciała zostały znalezione na terenie starej kamienicy, które znajduje się w pobliżu placu Europejskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego. Z informacji okolicznych mieszkańców wynika, że w kamienicy pomieszkiwało wiele osób w kryzysie bezdomności. Pustostan został przeznaczony do rozbiórki – jego stan techniczny jest bardzo zły, a nieopodal trwają już prace rozbiórkowe. Wejście do kamienicy zostało zaklejone taśmą przez funkcjonariuszy. We wtorek lokal był pilnowany przez policję.

