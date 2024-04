Młody ratownik wyrzucony z TOPR. Trudno uwierzyć w to, co zrobił

redakcja naTemat

M łody ratownik został wykluczony z Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego pod zarzutem przywłaszczenia sobie przedmiotu zmarłej w Tatrach osoby. – Nie chcemy z nim pracować i dyżurować. To, co zrobił to jak okradanie zwłok tragicznie zmarłej dziewczyny – mówi jeden z ratowników, który powiadomił o sprawie dziennikarzy.