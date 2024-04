Rozlał tajemniczą ciecz przed siedzibą Tuska. Sprawca już w rękach policji

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o rozlanie nieznanej substancji przez Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Choć funkcjonariusze nie potwierdzają oficjalnie tej informacji, najprawdopodobniej była to gnojówka.

Tajemnicza ciecz rozlana przed KPRM. Sprawca jest już w rękach policji Fot. Adam Burakowski/REPORTER

Do bulwersującego wydarzenia doszło w sobotę przed południem. Przed budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w al. Ujazdowskich zatrzymał się terenowy samochód marki mitshubishi. Jego kierowca wysiadł z auta i rozlał zawartość zbiornika znajdującego się na przyczepie.

O sytuacji poinformował facebookowy profil "Miejski Reporter". Z przekazanych informacji wynika, że gęstą, ciemną cieczą sączącą się z baniaka na ulicę była gnojówka.

"Mężczyzna został zatrzymany przez SOP oraz policję. Z naszych informacji wynika, że wspiera on rolników i jest z ruchu „Oddolny Ruch Obrona Polski. Na miejscu trwają policyjne czynności. Ruch chodnikiem jest zablokowany. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa. Funkcjonariusze SOP przy użyciu psa tropiącego sprawdzali, czy w pojeździe są jakiej inne substancje, które mogą stanowić zagrożenie" – relacjonuje MR.

Policja o sprawie mówi w wyjątkowo oszczędnych słowach. Oficjalnie wiadomo tylko, że zatrzymany mężczyzna ma 34 lata.

– Informację otrzymaliśmy chwilę po godzinie 13. Natychmiast pojawili się tam policjanci. Jest za wcześnie, by stwierdzić jednoznacznie, co to jest za ciecz – powiedział w rozmowie z Gazeta.pl sierż. szt. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Więcej informacji wkrótce.