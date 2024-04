Tu może być.. III tura wyborów. Liczącym głosy pomylił się Daniel z Danielem?

Piotr Brzózka

I stne kuriozum. W podłódzkich Brzezinach może się odbyć trzecia tura wyborów samorządowych. Jeden z kandydatów twierdzi, że komisja błędnie przypisała około 100 oddanych na niego głosów innemu z pretendentów, noszącemu to samo imię. To o tyle istotne, że walkę o wejście do II tury przegrał on zaledwie 4 głosami. Do sądu w Łodzi trafił oficjalny protest w tej sprawie. Sędziowie mają 30 dni na rozpatrzenie sprawy.