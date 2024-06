Jak prać i suszyć? Twoje ubrania mogą ci służyć znacznie dłużej, ale jest kilka warunków

We współpracy z marką Electrolux realizujemy projekt, w którym zwracamy uwagę na to, jak duże znaczenie mają nasze wybory sprzętów AGD na nie tylko szeroko rozumiany komfort domowników, ale także na kondycję środowiska naturalnego. W tym odcinku zastanawiamy się, jak dobrze prać ubrania z szacunkiem i dla naszej garderoby, i oczywiście planety.

"Domowe historie" to kampania edukacyjna marki Electrolux, która promuje świadomy wybór ekologicznych i energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak pralka PerfectCare 800. Materiały prasowe / Electrolux

Domowe historie

Najnowsza kampania Electrolux, szwedzkiego producenta sprzętów AGD, stawia sobie za cel promowanie w społeczeństwie świadomego wyboru ekologicznych i energooszczędnych urządzeń przyjaznych zarówno dla środowiska naturalnego, jak i domowników. Akcja przedstawia w atrakcyjnym stylu świat, gdzie innowacje łączą się z efektywnością, a oszczędzanie energii, czasu i pieniędzy jest zawsze najwyższym nakazem.

Osią kampanii edukacyjnej "Domowe historie" jest cykl 8 filmów, w których występują Olga Kalicka i Maciej Musiał. Aktorski duet gra popularne serialowe małżeństwo, które na przykładzie sprzętów Electrolux z linii EcoLine prezentuje rozwiązania nie tylko ułatwiające codzienne życie w domu i obniżające rachunki domowe, ale także wykazujące się poszanowaniem dla bezcennych zasobów naturalnych naszej planety.

W każdej części naszego cyklu wspierającego ekologiczne i oszczędnościowe przesłanie "Domowych historii" znajdziecie inspirujący filmik o wykonywaniu prac w domu, a także garść porad o tym, jak radzić sobie z tymi obowiązkami. Gwiazdą tego numeru jest pralka, a kolejne odcinki poświęcimy piekarnikowi i zmywarce.

Pierz, susz, noś dłużej

Pożegnaliśmy już zimę, powitaliśmy wiosnę i szykujemy się na lato. To przejście z chłodniejszej do cieplejszej pory roku stanowi dla wielu impuls do przeprowadzenia zmian, również w swoich czterech ścianach. Ot, chociażby to sygnał, że czas zrobić przegląd szafy i dokonać wymiany zimowej garderoby na wiosenną i letnią. Zmiana pogody sprawia, że ciepłe swetry, bluzy, nawet dłuższe spodnie, nie mówiąc już o zimowych kurtkach, będą musiały pójść w odstawkę.

Zanim zimowe ubrania powędrują w ustronne miejsce, by czekać na lepsze, to znaczy zimniejsze czasy, musimy zadbać o ich odświeżenie, jeśli nie po prostu regularne wypranie. Wrzucenie wszystkiego do pralki oczywiście nie będzie najlepszym pomysłem. Prać trzeba bowiem tak, żeby nie zrobić ubraniom krzywdy i zapewnić im dłuższy żywot. Na szczęście, skuteczne pranie wymaga jedynie znajomości kilku prostych zasad.

Po pierwsze, poznajcie swoje ubrania. Sprawdźcie, z jakich materiałów są wykonane i jak się nimi zająć, by pranie ich nie zniszczyło. Przykładowo, inną taktykę należy przyjąć wobec wełny, a inne wobec zmieszanych tekstyliów. Jedna zasada zawsze się sprawdzi: im niższa temperatura prania, tym delikatniej potraktujemy nasze ubrania. Zachęcamy do zmiany nawyków i ustawienie pralki na 30 st. niezależnie od wybranego cyklu.

Skoro już segregujecie ubrania, to nie pierzcie za dużo i za często. Niektóre rzeczy mogą wymagać jedynie odświeżenia. Świetnym rozwiązaniem są programy odświeżania parą. Są nowoczesne pralki, które takie programy oferują. Jeśli już musicie prać, to starajcie się to robić w najniższej możliwej temperaturze, właśnie 30 st. i maksymalnie zapełniajcie bęben pralki do limitu danego programu. W przypadku widocznych zabrudzeń nie zwlekajcie z praniem. Potem będzie trudniej się ich pozbyć.

Kolejna zasada, której należy się trzymać, to podział wsadu do prania na ubrania jasne i ciemne, oczywiście z uwzględnieniem tkanin, z jakich je uszyto. Każde ubranie warto prać na lewej stronie, a wszelkie rzeczy, które mają haftki, rzepy, zamki i inne wystające elementy, włożyć do woreczka, aby nie doszło do uszkodzenia innych ubrań. Białe rzeczy pierzcie oddzielnie, najlepiej z odrobiną sody oczyszczonej, aby zapobiec szarzeniu bieli.

Cała sztuka mądrego prania polega jeszcze na tym, by osiągnąć jak największy efekt czystości i świeżości przy jak najmniejszym zużyciu zasobów. W końcu na to, jak pierzecie, patrzą z uwagą również wasze portfele oraz matka natura. Na pewno dobrze byłoby nie robić im przykrości. Stąd nie ma co udawać, że sukces prania zależy też w niemałym stopniu od wybranego sprzętu. Z dobrą pralką osiągnięcie go bez marnowania energii i wody.

Pralka z funkcjami pozwalającymi oszczędzać

W skutecznym i ekologicznym praniu specjalizuje się np. pralka PerfectCare 800 marki Electrolux. Ten ładowany od frontu model korzysta z szeregu unikalnych funkcji i technologii, które szanują ubrania, rachunki użytkownika i zasoby.

Energooszczędny program UltraWash w ciągu zaledwie 59 minut pierze skutecznie wsad z większości plan i zabrudzeń w 30 stopniach C, pozwalając oszczędzić nawet do 30 proc. zużycia prądu. Jeśli domownikom zależy na doskonałym połączeniu dbałości o tkaniny (ubrania będą dłużej wyglądały jak nowe) i troski o środowisko (woda do prania nie jest podgrzewana), to z pewnością stanie się on ich ulubionym wyborem.

Warto też wybrać model z innowacyjną i unikalną szufladą UniversalDose. Przez to, że szybciej, nawet o 60 proc., aktywuje ona popularne teraz kapsułki do prania, ma swój istotny wkład w skuteczne i bardziej oszczędne pranie w krótkich cyklach i niskich temperaturach. Natomiast w szybkim odświeżeniu ubrań pomaga program FreshScent, który używa pary bez pełnego cyklu prania, co oszczędza nawet 40 litrów wody!

Pralka, która utrzymuje ubrania w doskonałym stanie, działając cały czas w trybie zrównoważonego prania, została zaprojektowana w klasie energetycznej A. Może pochwalić się zużyciem energii na 100 cykli na poziomie 51 kWh oraz zużyciem wody w objętości 47 litrów na jeden cykl. Jej pojemność wynosi aż 10 kg. A dla wygody domowników można nią sterować z poziomu aplikacji mobilnej Electrolux za pomocą smartfona.

Oszczędny zestaw, pralka i suszarka z pompą ciepła CycloneCare 900 w najwyższej klasie energetycznej A+++ to najlepszy wybór od marki Electrolux. Suszarka zapewnia równomierne efekty suszenia, chroniąc ubrania, zwłaszcza puchowe kurtki (technologia CycloneCare 3D Sense) oraz dostosowuje temperaturę i ruchy bębna do typu tkaniny (program DelicateCare).

Przedstawiony zestaw należy do innowacyjnej rodziny Electrolux EcoLine. Jest to linia produktów zaprojektowanych w taki sposób, aby pozwalały one oszczędzać energię elektryczną i wodę, ale także czas i pieniądze swoich użytkowników. To właśnie pralka PerfectCare 800 i suszarka CycloneCare 900 z linii Electrolux EcoLine grają główne AGD-owe role w dwóch odcinkach cyklu "Domowe historie".

Więcej domowych historii

Wszystkie odcinki przystępnego i zabawnego miniserialu "Domowe historie" możecie obejrzeć na oficjalnej stronie kampanii edukacyjnej Electrolux. Pod tym adresem w sieci dostępne są też poświęcone oszczędzaniu dla planety materiały edukacyjne. Ich opracowaniem zajęli się eksperci z takich uczelni i instytucji jak Bank Żywności SOS w Warszawie, Uniwersytet SWPS czy Katedra Moda na ASP Warszawa.