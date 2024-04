Jak skutecznie nauczyć się języka obcego? 7 skutecznych porad

Wielkimi krokami zbliżają się matura oraz sesja, podczas której uczniowie i studenci mierzą się ze zdaniem egzaminów m.in. z języka obcego. Panikujesz, że nie zdasz? Spokojnie! Kluczem do sukcesu w nauce języka obcego jest wypracowanie dobrych nawyków. W tym artykule poznasz praktyczne sposoby, dzięki którym Twoja nauka nabierze tempa bez poświęcania dodatkowych godzin na żmudne wkuwanie. Zapraszamy do lektury!

Foto mat prasowe

Microlearning

Chcąc uczyć się efektywnie, zacznij stosować metodę microlearningu. Każdego dnia staraj się poświęcić na naukę choćby 10 minut. W ciągu dnia masz zapewne krótkie przerwy, które możesz wykorzystać na czytanie, słuchanie, naukę nowych słówek czy rozwiązywanie ćwiczeń. Rób to w drodze do pracy, na uczelnię, pod prysznicem czy tuż przed snem. Olbrzymią zaletą tej metody jest fakt, że wykorzystuje ona nasze naturalne zdolności koncentracji. Lepiej uczyć się codziennie po kilkanaście minut niż ślęczeć nad książkami po kilka godzin. Już po 30 minutach nasze skupienie zaczyna drastycznie spadać, przez co wielogodzinne wkuwanie staje się mało produktywne.

Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj!

Sięgnij po książki w języku obcym. Możesz wybrać te pozycje, które zainteresowałyby Cię również w języku polskim. Kieruj się swoimi zainteresowaniami. Przykładowo, jeśli interesujesz się kwiatami, kup książkę, która w przystępny sposób opisuje pielęgnację roślin. A może jesteś wielkim fanem Harry’ego Pottera? Zaopatrz się więc w lekturę w obcym języku! Czytaj mądrze, a nie na czas. Skup się i staraj się jak najwięcej zrozumieć. Wypisuj nieznane słówka i tłumacz je!

Mów do siebie!

Komentuj rzeczywistość w języku, którego się uczysz. Opisuj, co widzisz za oknem, w kuchni czy w pokoju. Tłumacz na głos słowa prezentera prowadzącego program, który akurat leci w telewizji. Wykorzystuj każdą okazję, aby ćwiczyć mówienie. Mów do lustra, chociaż początkowo może wydawać się to dziwne. Możesz opowiedzieć sobie, co się wydarzyło wczoraj w Twoim życiu. Zupełnie tak, jak w rozmowie z bliską Ci osobą. Praktyka czyni mistrza!

Korzystaj z nowoczesnych technologii!

Twój telefon to świetne narzędzie do nauki języków obcych! Wystarczy, że zainstalujesz jedną z wielu dostępnych, często bezpłatnych aplikacji do nauki. Możesz z nich korzystać w dowolnej chwili i tak długo, jak chcesz, bez względu na poziom zaawansowania. Czekasz na autobus lub wizytę u lekarza? Możesz zagrać w grę do nauki języka lub na szybko przejrzeć zestaw fiszek. Doskonałym źródłem pomocnym w nauce języka obcego jest również YouTube. Znajdziesz tam mnóstwo pomocnych materiałów. Wyszukaj kanały o nauce języka, który Cię interesuje, a także wywiady, tutoriale czy filmy, w którym jest on stosowany.

Ucz się języka dzięki mediom społecznościowym!

Nie trać czasu i nie scrolluj bezmyślnie Facebooka czy Instagrama. Wykorzystaj media społecznościowe do nauki języka obcego! Zacznij śledzić profile językowe i tematyczne. Jeśli chcesz się osłuchać z językiem, śledź stories wybranych osób. W całkiem przyjemny sposób poznasz słówka używane w interesującym Cię kontekście. Możesz też na Instagramie obserwować treści opatrzone hashtagiem #studygram. Na profilach językowych znajdziesz wiele ciekawych wskazówek, motywujących przykładów, a ich autorzy często przeprowadzają live oraz sesje Q&A.

Wprowadź język do swojej codzienności!

Wykorzystuj każdą okazję do nauki języka obcego. Możesz słuchać podcastów, oglądać filmy, czytać wszelkiego rodzaju teksty, pisać posty w mediach społecznościowych. Możliwości są niemal nieograniczone. Twórz listy w obcym języku – zakupów, planów, zjedzonych produktów czy bieżących rzeczy do zrobienia. Możesz też oznaczać przedmioty wokół siebie małymi karteczkami. Istnieje szansa, że domownicy zdziwią się, kiedy zobaczą np. pojemnik na przyprawy z napisem der Pfeffer.

Kursy internetowe

Jeśli zależy Ci na efektywnej nauce, zapisz się na internetowy kurs, który łączy zajęcia z lektorem z ćwiczeniami na platformie on-line. Platformy, takie jak Preply, umożliwiają naukę angielskiego online (oraz innych języków obcych) we własnym domu. Możesz uczyć się dowolnym momencie na komputerze, tablecie lub telefonie, niezależnie od tego, gdzie jesteś – w domu czy poza nim. Wystarczy dostęp do internetu. Dodatkowymi zaletami tego rodzaju kursu jest dostosowanie tempa nauki do Twoich indywidualnych potrzeb i ogromna wygoda. Sprawdź kursy w Preply. Ucz się, jak lubisz i mów, co myślisz w każdym języku!