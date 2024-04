Jakby zrobili go w Hollywood. Nie uwierzycie, że ten film to polska produkcja

redakcja naTemat.pl

T rzeba napisać to na samym początku: “Kos”, opowieść z bohaterem narodowym, Tadeuszem Kościuszką, na pierwszym planie, nie jest typową produkcją o “wielkim Polaku”, po którą będą sięgać nauczyciele, aby zapychać dziury w planach lekcji. To pełnokrwisty, zabójczo zabawny i napakowany akcją film. Obejrzycie go z nieskrywaną przyjemnością i to w domowym zaciszu. “Kos” właśnie trafił na platformę SkyShowtime.