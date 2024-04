Kierowca aż zdębiał, gdy zahamował. Za taki numer policja nie miałaby litości

Przejazd na czerwonym świetle to jeden z rażących przykładów łamania przepisów na drodze. Do sieci trafiło nagranie, na którym pokazano zadziwiającą sytuację z remontowanego odcinka drogi. Za takie coś mandaty posypałyby się lawinowo.

Chodzi o sytuację z nagrania, które opublikowano na kanale "STOP CHAM" na YouTube. Wideo trwa zaledwie 45 sekund, ale mogłoby posłużyć jako jeden z najbardziej karygodnych przykładów zachowań w ruchu drogowym.

W materiale widzimy kawałek drogi z ruchem wahadłowym. To odcinek, na którym trwają prace budowlane, więc znalazł się na nim zwężony fragment. Kierowca, który nagrywał sytuację, dojechał do sygnalizatora i zatrzymał się w momencie, gdy zapaliło się na nim czerwone światło.

Już wtedy obok niego przejechał jeden samochód. I nie zrobił tego na "pomarańczowym" świetle, byle tylko zdążyć, co też byłoby naganne. Sygnalizator pokazywał już czerwień i można było spokojnie wyhamować. To był jednak dopiero początek.

Wystarczyło kilkanaście sekund, a obok wspomnianego auta na czerwonym świetle przejechało... 11 samochodów. Kierowcy tych aut kompletnie zignorowali konieczność zatrzymania się. Osoba nagrywająca to zajście była zdumiona tym, co widzi. – Jestem k*** jakimś daltonistą? – słyszymy w nagraniu.

Wideo urywa się w momencie, kiedy sygnalizator pokazuje jeszcze czerwone światło. Pozostaje więc pytanie, czy skończyło się "tylko" na 11 przypadkach złamania przepisów.

Przejazd na czerwonym świetle. Jaki mandat?

Za przejazd na czerwonym świetle grozi mandat w wysokości 500 zł. Dodatkowo kierowca może otrzymać aż 15 punktów karnych. To jednak najniższy wymiar kary, bo są jeszcze przypadki, kiedy będzie ona znacznie bardziej dotkliwa. Jeśli dojdzie do tego spowodowanie kolizji lub wypadek drogowy, mandat rośnie do co najmniej 2 500 zł i 15 punktów karnych.

