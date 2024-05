Poranna kawa za symboliczny grosz. Tu możesz ją kupić, zwłaszcza gdy jesteś w trasie

Jesteś z tych osób, które nie wyobrażają sobie porannej jazdy samochodem bez kubka aromatycznej kawy? A zarazem zwracasz uwagę na to, co i jak kupujesz, mając na względzie nie tylko finanse, ale także kwestie środowiskowe? Na twoje preferencje postanowiła odpowiedzieć sieć stacji paliw i sklepów Circle K, która niedawno ruszyła z akcją "EXTRA poranki z kawą".

Do 26 czerwca 2024 na stacjach sieci Circle K trwa akcja "EXTRA poranki z kawą". Codziennie w godzinach 7:00- 9:00 klienci mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty na aromatyczną kawę za symboliczny grosz. Materiały prasowe / Circle K

Circle K, której rynkowe korzenie sięgają 1992 roku, kojarzymy głównie jako skierowaną do kierowców sieć ponad 400 stacji paliw na terenie całej Polski. Warto też pamiętać, że to zarazem łańcuch sklepów typu convenience, w których można kupić najpotrzebniejsze produkty, a także odpocząć, zjeść szybką przekąskę czy napić się aromatycznej kawy. W swojej działalności marka nie zapomina przy tym o zrównoważonym rozwoju.

W celu wsparcia prośrodowiskowego trendu zgodnie z zasadą "małymi krokami do dużych zmian" sieć zachęca klientów do kupowania kawy we własnym kubku, aby zmniejszyć liczbę odpadów w postaci opakowań jednorazowych. Obecnie na stacjach pod tym szyldem trwa akcja "EXTRA poranki z kawą".

Codziennie w godzinach 7:00-9:00 klienci mogą zamówić kawę z najlepszej jakości ziaren, przygotowaną w profesjonalnym ekspresie wysokociśnieniowym, za... symboliczny 1 grosz. Kawy czarne, z natury szlachetne i łagodne, oraz kawy mleczne, delikatne, z grubą, aksamitną warstwą spienionego mleka – również w wersji dla wegan z napojem roślinnym zamiast typowego mleka. To z jednej strony wyjście naprzeciw oczekiwaniom świadomych ekologicznie kierowców, z drugiej jedna z dróg edukowania społeczeństwa na temat potrzeby redukcji wytwarzanych śmieci.

By skorzystać z najnowszej oferty zniżkowej Circle K, wystarczy przyjść z własnym kubkiem wielokrotnego użytku. Kto go nie posiada, może nabyć na stacji kubek termiczny i wykorzystać go na potrzeby przyszłych wizyt. Natomiast klienci, którzy zdecydują się na standardowy kubek (ten jednorazowy, który znajduje się przy dyspenserach na stacjach), będą mogli skorzystać z promocyjnej ceny 99 groszy na dowolną kawę. Niezależnie od wyboru kubka, promocja obowiązuje po zatankowaniu min. 20 litrów dowolnego paliwa miles, milesPLUS oraz SupraGas.

Zakupu należy dokonać z użyciem karty programu lojalnościowego Circle K EXTRA. Z oferty mogą skorzystać zarówno dotychczasowi posiadacze karty lojalnościowej EXTRA, jak i nowi członkowie programu, którzy w momencie zakupu kawy postanowią do niego dołączyć.

– Dla wielu osób aromatyczna kawa jest nieodłącznym elementem udanego poranka. Nasza akcja pozwala cieszyć się nią we własnym kubku za symboliczny 1 grosz. To dobra okazja do spróbowania naszych kaw, których wybór jest naprawdę szeroki: od czarnych po wersje mleczne, w tym również z napojem owsianym, idealnym dla wegan – komentuje Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.

Sieć stacji i sklepów nie tylko zachęca innych do ograniczenia jednorazowych opakowań w codziennym życiu, ale także sama daje przykład troski o planetę. Wszystkie serwowane przez nią kawy posiadają certyfikat Rainforest Alliance. Na swoich półkach wystawia sporo produktów z symbolem zielonej żaby, który oznacza przyjazną dla środowiska produkcję: bez niszczenia lasów, zanieczyszczania wód czy krzywdzenia zwierząt.

Ponadto każda stacja Circle K dysponuje pojemnikami do segregacji odpadów. W ramach systemu ich selektywnej zbiórki są zbierane opakowania po dostawach produktów, odpady żywnościowe związane z produkcją potraw oraz odpady płynne z myjni i separatorów. Sieć dokłada starań, by oprócz recyklingu (przetwarzania materiałów jako surowców wtórnych) również systematycznie ograniczać liczbę odpadów.

W ramach firmowej strategii ESG, w tym polityki obejmującej ochronę środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny, firma podejmuje liczne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wszystkie z nich realizowane są pod hasłem "Pomagamy na okrągło". Promocyjna akcja z kawą, która ma na celu zwiększanie społecznej świadomości na temat ograniczania ilości produkowanych przez nas odpadów, jest właśnie przykładem jednej z nich.

Akcja "EXTRA poranki z kawą" potrwa na Circle K do 26 czerwca 2024 roku. To doskonała okazja do odwiedzenia stacji przez wszystkich kierowców, którzy nie wyobrażają sobie poranku bez aromatycznej kawy. Zwłaszcza gdy przed nimi długa droga – w końcu okres wiosenno-letni jest doskonałą okazją do weekendowych wypadów za miasto!

Szczegóły oraz regulamin promocji wraz z listą stacji, na których ona obowiązuje, można znaleźć na stronie internetowej Circle K.