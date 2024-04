Eminem zapowiedział nowy album. Raper szykuje się na śmierć Slim Shady'ego

Jeden z najpopularniejszych raperów powraca. Eminem ogłosił, że latem ukaże się jego kolejna płyta, która zakończy pewien rozdział w jego życiu. Płyta nosi tytuł, który nie wróży niczego dobrego dla słynnego Slim Shady'ego.

Eminem zapowiedział dwunasty album pod tytułem "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)" (zdjęcie z 2010 roku) Fot. Brian J. Ritchie/Hotsauce / Rex Features / EAST NEWS

Eminem zapowiada nowy album "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)"

W czwartek (25 kwietnia) zagraniczne media poinformowały, że w najbliższych miesiącach Eminem wyda swój dwunasty album studyjny, który będzie nosił wymowny tytuł "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)".

Przypomnijmy, że Slim Shady to fikcyjna postać, która często pojawia się w dyskografii muzyka, a jej celem jest obrażenie jak największej liczby osób. Coup de grâce oznacza natomiast śmiertelny cios zadany rannemu.

Eminem zapowiedział płytę podczas pierwszego draftu do NFL w mieście Detroit, w którym się wychował. Po gościnnym występie internet obiegł krótki zwiastun przedstawiający reportera kryminalnego informującego o śmierci jego alter ego.

"Niegrzeczne teksty i kontrowersyjne wybryki mogły ostatecznie przyczynić się do jego zgonu. Dołącz do nas i razem odtwórzmy wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa Slim Shady'ego" – mówi w teaserze dziennikarz. Następnie na ekranie widzimy Eminema, który dodaje: "Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu".

"The Death of Slim Shady (Coup de Grace)" ma ukazać się już latem bieżącego roku.

Slim Shady jest antybohaterem m.in. EP-ki "The Slim Shady" z 1997 roku i drugiego albumu studyjnego o tym samym tytule z 1999 roku.

Ostatni krążek, jaki wydał Eminem, to "Music to Be Murdered By" z 2020 roku. W pierwszym tygodniu od premiery płyta sprzedała się w ponad 279 tys. kopii i trafiła na pierwsze miejsce w rankingu Billboard 200 w USA.

Oceny krytyków były mieszane. Brytyjski dziennik "The Daily Telegraph" stwierdził, że ostatnie dzieło Eminema jest "tak zabójczo genialne, że powinno zostać uznane za przestępstwo". Muzyczny portal NME napisał zaś, że raper "folguje swojemu niedojrzałemu ego, nawet gdy przedstawia krytykę społeczną i przyznaje się do swoich błędów".

Kariera Eminema

Eminem, czyli Marshall Mathers rozpoczął karierę rapera w 1988 roku. Początkowo występował pod pseudonimem scenicznym MC Double M i nie odnosił zbyt dużych sukcesów. Wszystko zmieniło się za sprawą wspomnianego Slim Shady'ego. W 1997 roku wyjechał do Los Angeles, gdzie wziął udział w Igrzyskach Rapowych. Zajął w nich drugie miejsce i tym samym został dostrzeżony przez słynnego producenta muzycznego Dr. Dre, założyciela Aftermath Entertainment.

Następnie wszystko poszło z górki. Za płytę "The Slim Shady LP" został nagrodzony pierwszą statuetką Grammy w kategorii "najlepszy hip-hopowy album". W całej swojej karierze Eminem dorobił się aż 15 nagród Narodowej Akademii Sztuk i Nauk Nagraniowych z USA.

Do jego najbardziej znanych hitów należą m.in.: "My Name Is" (1999), "The Real Slim Shady" (2000), "Stan" (2000), "Without Me" (2002), "Lose Yourself" (2002) z filmu "8. Mila", "Sing for the Moment" (2002) "Mockingbird" (2004), "My Band" (2004), "Not Afraid" (2010), "The Love the Way You Lie" (2010) w duecie z Rihanną, "Venom" (2018) i Godzilla (2020).

