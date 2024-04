Światowe Targi Designu: w Mediolanie spotkaliśmy Katarzynę Warnke i Barta Pniewskiego

W Mediolanie zakończyły się Światowe Targi Designu - najważniejsza i jedna z największych imprez branży projektowej na świecie. Jak co roku, na targach pojawili się światowej klasy designerzy sztuki użytkowej, ale nie zabrakło również gwiazd i influencerów. Polskę reprezentowali, między innymi, Katarzyna Warnke i Bart Pniewski, znany jako Highbart, których można było spotkać w specjalnej strefie, którą zaprojektował Ora ïto.

Foto mat. prasowe

W dniach 15-21 kwietnia ciężko było znaleźć w Mediolanie inny temat do rozmowy, niż przyszłość designu. W specjalnie przygotowanych strefach Salone del Mobile, bo tak brzmi włoska nazwa imprezy, dyskutowano na temat teraźniejszości i przyszłości sztuki użytkowej, oceniano trendy i komentowano produkty, wchodzące na rynek.

Sztuka użytkowa i zrównoważona

Jak zauważył Bart Pniewski, polski twórca treści internetowych i stylista, znany ze swojego zamiłowania do mody, jednym z najbardziej widocznych trendów w tym roku był zrównoważony rozwój:

– Podoba mi się trend dużego minimalizmu, który idzie w parze z dbałością o równowagę między ekologią a rozwijaniem się technologicznie. Fascynują mnie eksperymenty z nowymi materiałami i technologiami, które mogą zmieniać sposób, w jaki postrzegamy i używamy różnych przedmiotów – komentował Highbart.

Aktorka, Katarzyna Warnke, dodała, że świadomość pochodzenia przedmiotów jest dla niej osobiście, jako konsumentki, bardzo istotna:

– Obserwując trendy w designie użytkowym zwracam uwagę na coraz większą świadomość ekologiczną oraz dążenie do minimalizmu. Nowoczesny design coraz mocniej łączy się ze zrównoważoną produkcją. To wspaniałe. Plus oczywiście uwielbiam, gdy design użytkowy inspiruje ludzi do akcentowania swojej indywidualności. Bardzo jest mi to bliskie – podkreśliła Warnke.

Światowe Targi Designu to, jak wskazywali zarówno Warnke, jak i Highbart, impreza istotna nie tylko z punktu widzenia producentów mebli, akcesoriów czy innych przedmiotów codziennego użytku. Można pokusić się przecież o stwierdzenie, że design to właściwie wszystko, co nas otacza - zarówno w domu, jak i w pracy.

– [Design] jest bardzo ważny. Scenografia, kostium pomagają zbudować pewien nastrój, umiejscowić film, spektakl w konkretnym kontekście. Choć przyznam, że rzadko o tym rozmawiamy, raczej skupiając się na postaciach i ich emocjach. A przecież bardzo ważnym jest też świat rzeczy, który tworzy klimat, wywołuje uczucia, buduje wiarygodne i ciekawe tło samej historii. Prywatnie jest to też fascynujący dla mnie temat, dlatego cieszy mnie obecność na Milan Design Week – komentowała Warnke.

Bart Pniewski dodał, że moda to oczywiste źródło inspiracji dla designu. I vice versa:

– Trendy w modzie często wpływają na to, jak wyglądają przedmioty codziennego użytku. Przykładem jest to, że jeśli pewien kolor staje się popularny w modzie, zaczynamy go również widzieć na sprzęcie elektronicznym, meblach czy akcesoriach domowych. Podobnie, gdy pewien wzór staje się hitem na wybiegach, może znaleźć swoje odzwierciedlenie w tekstyliach i dekoracjach wnętrz, a nawet w motoryzacji. Ludzie lubią otaczać się rzeczami, które odzwierciedlają aktualne trendy i odpowiadają ich estetyce – przekonywał.

Przykładem synergii pomiędzy modą na określony kolor a designem była choćby instalacja, przygotowana specjalnie na to wydarzenie przez francuskiego designera, Ora ïto.

Red Experience By Ploom X Ora Ïto

ïto zasłynął w świecie designu swoim innowacyjnym podejściem. Z jednej strony wpisuje się w tradycję minimalizmu, ale z drugiej projektuje przedmioty, które w bliższym kontakcie okazują się niezwykle skomplikowane. Swoje podejście do sztuki użytkowej opisuje w związku z tym jednym słowem: “simplexity” (kombinacja słów “simple” - prosty, oraz “complexity” – złożoność).

Tym razem swoją filozofię ïto zaprezentował we współpracy z marką Ploom, projektując limitowaną edycję urządzenia do podgrzewania tytoniu Ploom X oraz akcesoriów. Jej znakiem rozpoznawczym jest intensywna, ikoniczna czerwień.

– Czerwień ma znaczenie głęboko symboliczne, wywiera głęboki wpływ na otoczenie. Wystarczy, że umieścicie jeden czerwony obiekt w pustym pokoju, a zrozumiecie jego unikalną energię. Czerwień można interpretować na wiele sposobów: dla jednych oznacza miłość, inni odczytają ją jako odważną i intensywną. Dla mnie czerwony to symbol miłości do przedmiotów, które są odważne, wyrażają pasję i poruszają zmysły – tłumaczył francuski projektant.

Kolaboracja projektantów z uznanymi markami ma długą historię. Jednak dawnej dotyczyła głównie mebli, rozwiązań urbanistycznych, przedmiotów znacznej wartości. Dziś każdy może korzystać na co dzień z przedmiotów, które są dziełami sztuki użytkowej.

Bart Pniewski podkreślał, że współpraca z markami, które stawiają na kreatywne podejście do designu ma dla wielu influencerów duże znaczenie:

– Design użytkowy odgrywa istotną rolę w kształtowaniu wizerunku wielu influencerów. Ci, którzy promują produkty i marki, coraz częściej kładą nacisk na funkcjonalność i estetykę. Dzięki temu mogą przyciągnąć uwagę swojej publiczności i budować pozytywny obraz produktu lub brandu – zapewniał.