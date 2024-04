Nie żyje popularny polski youtuber Dawid "DEV" Błach. Twórca miał zaledwie 31 lat. Tymczasem przedstawiciele służb ratunkowych ujawnili okoliczności śmierci młodego mężczyzny. Wszystko zaczęło się na boisku.

Nie żyje Dawid "DEV" Błach. Fot. Instagram / dev1tv

Zmarł Dawid "DEV" Błach. Okoliczności śmierci młodego twórcy

"W piątek straciliśmy naszego przyjaciela. Odszedł Dawid 'DEV' Błach. W takiej sytuacji ciężko napisać coś więcej. Łączymy się w bólu z żoną, synem oraz resztą rodziny. Oni najlepiej wiedzą jak kochającym i po prostu dobrym człowiekiem był Dawid i jak wielka jest to strata dla nas wszystkich. Spoczywaj w pokoju. Widzowie, prosimy Was o uszanowanie prywatności bliskich DEV-a" – napisał Korneliusz "N3jxiom" Rzeźwicki z ekipy Fantasy, do której należał "DEV".

Redakcja dziennika "Fakt" podczas rozmowy z rzecznikiem prasowym PSP w Głubczycach, st. bryg. Rafałem Górą, dowiedziała się, jak doszło do śmierci młodego youtubera.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie w piątek około 18:43, że jest potrzeba udzielenia kwalifikowanej pomocy medycznej w Branicach, bo na boisku zasłabł 31-letni mężczyzna – mówił. Akcja ratunkowa trwała ponad dwie godziny.

– Po przybyciu strażacy z OSP Branice podjęli działania. Mężczyzna leżał na ziemi nieprzytomny bez oznak życia. Świadkowie prowadzili masaż serca, wówczas strażacy przejęli zadanie udzielania pierwszej pomocy. Gdy przybył zastęp z Głubczyc, kontynuowali oni pomoc mężczyźnie za pomocą m.in. defibrylatora – kontynuował relację oficer.

Potem przyleciało też Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Mimo szybkich działań świadków i służb nie udało się uratować 31-latka. Rzecznik poinformował, że "youtuber zmarł na miejscu, zanim odleciał śmigłowiec".

Dodajmy, że Dawid "DEV" Błach od lat był związany z gamingowo-piłkarską społecznością. Wcześniej nagrywał treści związane z piłkarską serią FIFA, później zajmował się także jej najnowszą kontynuacją – EA FC 2024.

Youtuber niedawno obchodził swoje 31. urodziny. Kadrami ze swojego prywatnego życia chętnie dzielił się w sieci. Nieco ponad dwa lata temu "DEV" wraz ze swoją żoną doczekali się syna.