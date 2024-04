Duda ponowił zaproszenie dla Tuska na 1 maja. Wiadomo, co zrobi premier

Donald Tusk musiał tymczasowo odwołać wszystkie plany związane z aktywnością publiczną. Pracownicy rządu wyjaśnili, że powodem jest choroba premiera – zapalenie płuc. Tymczasem prezydent ponowił zaproszenie dla Tuska do Pałacu na spotkanie na 1 maja. Z informacji mediów wynika jednak, że Tusk nie przyjdzie.

Czy Tusk spotka się z Duda 1 maja? Nowe informacje. Fot. Andrew Harnik/Associated Press/East News

Media: Tusk nie pojawi się na spotkaniu z prezydentem

– Prezydent Andrzej Duda ponownie skierował zaproszenie do premiera Donalda Tuska, aby jutro – w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej – porozmawiać o priorytetach polskiej prezydencji w UE, a także poruszyć wątek Nuclear Sharing – przekazał mediom Wojciech Kolarski z jego Kancelarii. Po jutrzejszym spotkaniu ok. godz. 10.00 prezydent wygłosi oświadczenie.

Jak dowiedział się jednak Onet, "premier nie weźmie w nim udziału, gdyż "cały czas zmaga się z zapaleniem płuc i ogranicza aktywności".

Donald Tusk ma zapalenie płuc

25 kwietnia Tusk zabrał głos ws. swojego stanu zdrowia. "Dzięki za życzenia zdrowia. Wszystkich zmartwionych pragnę uspokoić, a uradowanych rozczarować: zapalenie płuc to nie wyrok. Jestem pod opieką świetnych lekarzy, którzy zapewniają, że w przyszłym tygodniu będę gotowy do codziennych zajęć i wyzwań" – napisał premier Donald Tusk w serwisie X.

Również Centrum Informacyjne Rządu w czwartek wydało komunikat, w którym poinformowało o stanie zdrowia Donalda Tuska. "W najbliższych dniach Premier Donald Tusk ograniczy aktywność publiczną" – czytamy w oświadczeniu. U premiera zdiagnozowano bowiem zapalenie płuc.

"Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia. Po zakończeniu kuracji Donald Tusk powróci do swoich obowiązków" – wyjaśnił CIR.

– Trzeba mieć świadomość, że zapalenie płuc to nie jest cięższe przeziębienie, tylko bardzo poważna choroba ogólnoustrojowa, która zawsze może wiązać się z fatalnymi następstwami dla życia i zdrowia – ostrzegał niedawno w rozmowie z naTemat.pl dr Piotr Ligocki, który kieruje Kliniką Chorób Wewnętrznych 10. Klinicznego Szpitala Wojskowego z Polikliniką w Bydgoszczy.

Szczególnie dotyczy to osób po 65. roku życia, gdy układ immunologiczny nie działa już tak sprawnie, a odporność może być osłabiona przez inne choroby współistniejące. Donald Tusk przekroczył już tę granicę wieku – kilka dni temu obchodził swoje 67 urodziny.

