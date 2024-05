Rusza festiwal zakupowy Allegro. Co można upolować podczas Smart! Week?

Każdy znajdzie coś dla siebie - to hasło, które od początku działalności definiuje serwis Allegro. W trakcie kilkunastu majowych dni nabiera jednak jeszcze głębszego sensu. Podczas nadchodzącego festiwalu zakupów Allegro Smart! Week na wszystkich klientów portalu czekają spore rabaty. Jest jednak sposób, aby załapać się na jeszcze bardziej lukratywne zniżki.

Fot. materiały prasowe

Allegro Smart Week: kiedy startuje?

W tym roku Allegro Smart! Week potrwa od 13 do 22 maja. Warto ustawić sobie przypomnienie przy tych datach, bo nowe promocje na wybrane produkty będą pojawiały się codziennie. Przeceny mają sięgać nawet 50 proc. i obejmować wiele kategorii, między innymi elektronikę, zdrowie i urodę czy supermarket.

Jak na porządny festiwal, Allegro Smart! Week może pochwalić się również nie lada "supportem". W tym roku na okazje warto zacząć polować już zaraz po majówce, dokładnie od 6. maja. Rabaty sięgające, znów, nawet 50 proc. będzie można uzyskać aż do 12 maja w ramach specjalnej rozgrzewki.

Pytanie, jak jeszcze bardziej zmaksymalizować potencjalne zyski i upolować jeszcze lepsze okazje? Odpowiedzieć można krótko: subskrypcja Allegro Smart!.

Użytkownicy Allegro Smart! maksymalizują korzyści

Przez cały okres trwania Allegro Smart! Week, a także w dniach bezpośrednio poprzedzających festiwal zakupów, posiadacze konta Allegro Smart! oraz aplikacji mogą liczyć na jeszcze większe okazje.

W dniach 6-22 maja właśnie w apce będą pojawiały się specjalne oferty, skierowane jedynie do grona "smartnych" allegrowiczów. Każdego dnia otrzymają oni dostęp do unikalnych ofert zniżkowych do -50%, a także do jednej oferty dziennie, którą będzie można upolować za 1 zł!

Nie masz Allegro Smart!? To najlepszy moment, aby je aktywować

Jeśli jeszcze nie należycie do grona posiadaczy Allegro Smart!, możecie skorzystać ze specjalnej oferty i aktywować usługę za darmo. Otrzymacie 8 darmowych dostaw do wykorzystania przez 8 miesięcy.

Ponadto, klienci bez aktywnej usługi mogą wykupić roczną subskrypcję o aż 20 zł taniej i cieszyć się nielimitowanymi dostawami i zwrotami1.

Dlaczego warto mieć Allegro Smart!?

Czy to się w ogóle opłaca? Takie pytanie zadają sobie z reguły ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z Allegro Smart!. Odpowiedź brzmi: zdecydowanie. I nie chodzi tu tylko pierwszeństwo dostępu do promocyjnych akcji.

Posiadanie aktywnej subskrypcji pozwala zaoszczędzić około 600 zł rocznie na samej dostawie - to średnie oszczędności na dostawie wyliczone dla użytkowników posiadających roczne Allegro Smart! w 2023 roku. Nic w tym dziwnego: po uiszczeniu opłaty za subskrypcję, dostawy do paczkomatów, punktów odbioru, a także przesyłki kurierskie są w programie nielimitowane (pod warunkiem dokonania zakupu na kwotę min. 45 zł w przypadku paczkomatu, lub 65 zł w przypadku wyboru dostawy przez kuriera).

Allegrowicze posiadający aktywną subskrypcję mają również możliwość korzystania z Allegro Pay, czyli usługi odraczania płatności o 30 dni (RRSO 0%). Warto dodać, że w trakcie festiwalu Allegro Smart! pojawi się również bonus w postaci oferty 5 x 0 proc. (RRSO 0%) rat na najlepsze oferty na platformie.

Korzystając z Allegro Smart! często natkniecie się również na oznaczenie "Smart! Only". Jest ono stosowane w przypadku ofert specjalnych, skierowanych jedynie do subskrybentów programu. Zwróćcie również uwagę na etykietę: "Gwarancja najniższej ceny". To znak, że oferta na dany produkt jest najniższa z możliwych.

Nie zapominajcie, że kupując z Allegro, jesteście pod szczególną ochroną. Dzięki programowi Allegro Protect możecie liczyć na rekompensatę w przypadku problemów z zamówieniem, a także zwrot pieniędzy w 48 godzin od pozytywnego rozpatrzenia waszego zgłoszenia.

Do programu lojalnościowego Allegro Smart! możecie dołączyć na stronie https://allegro.pl/smart, natomiast szczegóły dotyczące promocji, dostępnych w trakcie Allegro Smart!! Week znajdziecie natomiast tutaj: https://allegro.pl/kampania/smartweek

1 Cena regularna Allegro Smart! Wynosi 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł miesięcznie. Minimalna kwota zamówienia od jednego sprzedającego gwarantująca darmową dostawę to 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz 65 zł dla dostaw kurierem.