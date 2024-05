Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia na sobotę. Pogoda nie rozpieści mieszkańców siedmiu województw: będą burze, ulewy, a nawet grad. Synoptycy prognozują również zagrożenia pogodowe na niedzielę.

IMGW wydało ostrzeżenia na sobotę, 4 maja Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla siedmiu województw: pomorskiego; zachodniopomorskiego (powiaty: szczecinecki, koszaliński, Koszalin i sławieński); kujawsko-pomorskiego (z wyłączeniem powiatów na wschodzie); łódzkiego (powiaty: poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski); opolskiego; wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów na zachodzie) oraz dolnośląskiego (również z wyłączeniem powiatów na zachodzie województwa).

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20-25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie opad gradu" – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia obowiązują w sobotę 4 maja między godzinami 13-15 a 21-22:30.

Co oznacza ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne" – czytamy.

"Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" – dodaje IMGW.

Pogoda na sobotę 4 maja oraz prognozy ostrzeżeń IMGW na niedzielę 5 maja

A jaka czeka nas ogólnie pogoda w sobotę 4 maja? "Na ogół słonecznie, choć na zachodzie okresami chmur będzie więcej i miejscami spadnie przelotny deszcz, lokalnie zagrzmi. W czasie burz intensywne opady i silniejszy wiatr" – przewidują synoptycy IMGW.

Będzie ciepło, miejscami upalnie, ale... nie nad Bałtykiem. "Temperatura od 20 st. C na północy do 25 st. C, 26 st. C w centrum i na zachodzie, tylko nad morzem od 13 st. C do 15 st. C" – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z kolei w dzień wieńczący majówkę, czyli niedzielę 5 maja IMGW również przewiduje ostrzeżenia (nie zostały one jeszcze wydane). Tego dnia również mogą wystąpić silne burze.

Ostrzeżeń pogodowych mogą prawdopodobnie spodziewać się mieszkańcy aż 12 województw: pomorskiego; kujawsko-pomorskiego; warmińsko-mazurskiego; podlaskiego (powiaty na północy); mazowieckiego (powiaty na północy i zachodzie województwa); świętokrzyskiego (z wyłączeniem powiatów na wschodzie); łódzkiego; wielkopolskiego; dolnośląskiego; opolskiego; śląskiego oraz małopolskiego.

