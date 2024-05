Uwaga, ta niedziela będzie burzowa! Lepiej nie lekceważyć nowych ostrzeżeń

Wieńcząca majówkę niedziela ma być ostatnim ciepłym dniem w najbliższym czasie. Nie będzie jednak bezproblemowo. IMGW wydało nowe ostrzeżenia przed burzami: zarówno pierwszego, jak i drugiego, wyższego stopnia. Oto, w jakich regionach obowiązują.

W niedzielę obowiązują alerty pogodowe IMGW przed burzami

Jaka będzie pogoda w niedzielę 5 maja? "W dzień początkowo pogodnie, potem wzrost zachmurzenia, miejscami przelotny deszcz i burze z opadami do 25 mm, możliwy grad. Temp. maks. od 19 st. C na zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich do 25 st. C na pozostałym obszarze kraju. W czasie burz wiatr do 75 km/h, lok. 90 km/h" – prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia IMGW na niedzielę 5 maja. Będą burze

Ostatni dzień majówki będzie jednak burzowy. I to do tego stopnia, że IMGW wydało nowe alerty: drugiego oraz pierwszego stopnia. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie 100 km/h. Miejscami grad" – ostrzega instytut.

Ostrzeżenia IMGW drugiego, czyli wyższego stopnia, wydano dla dziewięciu województw (w tych regionach spodziewane są gwałtowne burze):

pomorskiego (z wykluczeniem powiatów zachodnich);

warmińsko-mazurskiego (wschodnia część województwa);

kujawsko-pomorskiego ;

mazowieckiego (powiaty północno-wschodnie);

łódzkiego (zachodnia część województwa);

wielkopolskiego (powiaty wschodnie);

dolnośląskiego (powiaty: trzebnicki, milicki, oleśnicki); opolskiego (powiaty: namysłowski, kluczborski, oleski);

śląskiego (powiaty: kłobucki, Częstochowa, częstochowski).

Z kolei ostrzeżeń IMGW niższego, pierwszego stopnia jest więcej. Burze są prognozowane dla województw:

zachodniopomorskiego (wschodnia część województwa);

pomorskiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia);

wielkopolskiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia);

lubuskiego (powiat wschowski);

dolnośląskiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia);

opolskiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia);

śląskiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia);

małopolskiego ;

podkarpackiego (zachodnia część regionu);

świętokrzyskiego ;

łódzkiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia);

mazowieckiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia i powiatów wschodnich);

podlaskiego (z wykluczeniem powiatu hajnowskiego);

warmińsko-mazurskiego (z wykluczeniem powiatów objętych alertami wyższego stopnia).

Alerty IMGW wejdą z życie o godzinie 12:00 i wygasną o godzinie 22:00. Jak podkreślił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niewykluczone, że ostrzeżenia pierwszego stopnia w wymienionych regionach zostaną podniesione wyżej.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia?

Przypomnijmy, że ostrzeżenia IMGW mają trzy stopnie, z czego trzeci to najwyższy, a pierwszy najniższy.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, które zostały wydane w niedzielę, oznaczają "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

"Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych" – pisze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej.

A co oznacza ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia? "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne" – czytamy.

"Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" – dodaje IMGW.

