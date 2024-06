Jak przechowywać żywność, żeby jej nie marnować? Dobre praktyki i lodówka pomogą utrzymać świeżość

Razem z marką Electrolux prowadzimy akcję, która ma uświadamiać, jak zakupy sprzętów AGD wpływają nie tylko na komfort codziennego życia w czterech ścianach, ale także na ochronę środowiska naturalnego. Dotąd poruszaliśmy tematy skutecznego odkurzania i mądrego prania. W tym odcinku skupiamy się na sztuce przechowywania żywności w naszym domu, wspierającej ideę niemarnowania jedzenia.

"Domowe historie" to kampania edukacyjna marki Electrolux, która promuje świadomy wybór ekologicznych i energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak lodówka Genesi Cooling 360° 800. Materiały prasowe / Electrolux

Domowe historie

Electrolux, szwedzki producent sprzętów AGD, prowadzi kampanię zachęcająca wszystkich do świadomego wyboru ekologicznych i energooszczędnych urządzeń, których użytkowanie przynosi korzyść i konsumentom, i planecie. Realizowany w atrakcyjnej formie projekt pokazuje, jak innowacje idące w parze z efektywnością, mogą promować i wcielać w życie coraz popularniejszy trend oszczędzania energii, czasu i pieniędzy.

Osią kampanii edukacyjnej "Domowe historie" jest cykl 8 filmów, w których występują Olga Kalicka i Maciej Musiał. Aktorski duet gra popularne serialowe małżeństwo, które na przykładzie sprzętów Electrolux z linii EcoLine prezentuje rozwiązania nie tylko ułatwiające codzienne życie w domu i obniżające rachunki domowe, ale także wykazujące się poszanowaniem dla bezcennych zasobów naturalnych naszej planety.

Ekologiczny i oszczędnościowy przekaz "Domowych historii" wspieramy naszym cyklem artykułów. Każdy z nich zawiera filmik poświęcony pracom w czterech ścianach oraz porady, jak wykonywać je efektywnie z użyciem nieodłącznych w każdym domu urządzeń AGD. W serii gościły już odkurzacz oraz pralka. Bohaterką tego odcinka została lodówka, a wszystkie można zobaczyć na stronie Domowe historie | Electrolux.

Szwedzki sposób na niemarnowanie żywności

Problem nadmiernego marnowania jedzenia na świecie jest niestety wciąż aktualny i palący. Na czele listy wyrzucanych artykułów spożywczych znajdują się pieczywo, owoce i warzywa. Takie marnotrawstwo to policzek nie tylko dla osób borykających się z głodem, ale także dla środowiska naturalnego. Wszak jego zasoby wykorzystywane są do produkcji czegoś, co w ogóle nie zostaje skonsumowane, a jedynie trafia do kosza.

Wśród głównych przyczyn zjawiska marnowania żywności można wymienić jej niewłaściwe przechowywanie w warunkach domowych. Szczególnie wielu konsumentów ma problem z tym, jak magazynować warzywa i owoce, z których część należy trzymać w lodówce, a resztę poza nią. Produkty pochodzenia roślinnego łatwo ulegają psuciu, gdyż ich wysoka zawartość wody i substancji odżywczych stanowi pożywkę dla bakterii i grzybów.

Jakie są zatem ogólne zalecenia dotyczące przechowywania tych artykułów spożywczych? Najpierw warto zorientować się, które z nich powinny trafić do lodówki. Z warzyw są to: papryka, seler, szparagi, sałata, brukselka, kukurydza, marchewka, kapusta, por, pietruszka, rzodkiewka, brokuły, kalafior, świeży szpinak, rukola, roszponka, a z owoców: śliwki, wiśnie, winogrona, maliny, truskawki, jabłka, jagody, czereśnie i gruszki.

W chłodziarce można umieścić też dojrzałe awokado, arbuzy, gruszki, kiwi, ananasy, brzoskwinie, morele, i nektarynki. W temperaturze pokojowej, na półmiskach, w koszach czy szafkach warto natomiast przechowywać awokado, banany, mango, ananasy, pomarańcze, mandarynki, grejpfruty, melony, cytryny, a także ogórki, pomidory, cukinie i bakłażany oraz dynie, ziemniaki, bataty, cebule i czosnek.

Co do dobrych praktyk przechowywania owoców i warzyw w lodówce, warto wziąć sobie do serca kilka rad. Przed włożeniem nie myjemy ich, powinny być suche. Dokładnie je oglądamy, aby usunąć te, które mogłyby "zarażać" sąsiednie. Najlepiej umieścić je w dolnych szufladach w miejscu wyłożonym papierowymi ręcznikami. Oddzielnie przechowujemy owoce i warzywa dla zachowania ich wyglądu, smaku i stopnia dojrzałości.

Wystrzegajmy się foliówek zaburzających przepływ powietrza i zatrzymujących wewnątrz wilgoć. Aby nie ograniczać swobodnej cyrkulacji, unikajmy też nadmiernego zapełnienia półek lodówki, skutkującego nierównomiernym chłodzeniem. Niektóre warzywa takie jak marchewka, pietruszka i rzodkiewka warto wcześniej pozbawić naci i liści. I oczywiście duże znaczenie dla niemarnowania żywności ma wybór lodówki.

Lodówka w duchu ekologii

Niemarnowanie żywności gwarantuje lodówka Genesi 800 marki Electrolux. Jednym z jej wyróżników jest technologia Cooling 360. Utrzymywane przez nią w każdym miejscu chłodziarki stabilna temperatura i wilgotność sprawiają, że produkty dłużej zachowują oryginalny kolor, teksturę i wartości odżywcze. Wydajne otwory wentylacyjne w parze z wnętrzem ze stali szlachetnej zapewniają o 30 proc. lepszy rozkład temperatury niż standardowa lodówka. Dzięki temu zaawansowanemu chłodzeniu marnowanie żywności zostaje ograniczone.

W konstrukcji nowoczesnej lodówki uwzględniono też komorę Green Zone. Mowa o szczelnej szufladzie na owoce i warzywa, która ogranicza psucie się żywności. Jak? Utrzymuje ona wilgoć na optymalnym poziomie poprzez zarządzanie nadmiernym skraplaniem. W rezultacie produkty roślinne są odpowiednio nawilżone, ale nie mokre. Przechowywanie w takich warunkach pomaga zachować aż do 95 proc. zawartych w nich witamin!*

* Wskaźnik zachowania witaminy na podstawie zewnętrznego testu retencji witaminy C w jagodach po 11 dniach w komorze GreenZone.

Prezentowany model chłodziarki może też pochwalić się ekologicznymi funkcjonalnościami. Za sprawą technologii TwinTech No Frost Plus zachowuje ponad czterokrotnie lepszą stabilność temperaturową od konkurencyjnych urządzeń. Mniejsze wahanie temperatury oszczędza energię. W trosce o domowy budżet i środowisko pomoże również wskaźnik Ecometer do monitorowania parametrów pracy lodówki. Dzięki niemu domownicy mogą ustawić w urządzeniu optymalne warunki przechowywania żywności.

Z ciekawostek warto przytoczyć fakt, że lodówka oferująca aktywną cyrkulację powietrza oraz swobodę przechowywania żywności w każdym zakątku przyniosła swoim twórcom nagrodę Plastics Recycling Awards Europe w kategorii "Automotive, Electrical or Electronic Product of the Year 2023". Zwycięstwo w prestiżowym konkursie to zasługa jej wnętrza, które w 70 proc. składa się z recyklingowanych komponentów!

Chłodząca laureatka należy do nowatorskiej rodziny Electrolux EcoLine. Ta linia produktów powstała specjalnie z myślą o oszczędzaniu z jednej strony bezcennych zasobów planety (energii i wody), a z drugiej czasu i pieniędzy członków gospodarstw domowych. Nieprzypadkowo więc lodówka Genesi Cooling 360° 800 z linii Electrolux EcoLine zagrała sprzętową bohaterkę jednego z odcinków cyklu "Domowe historie".

Więcej domowych historii

Wszystkie odcinki przystępnego i zabawnego miniserialu "Domowe historie" możecie obejrzeć na oficjalnej stronie kampanii edukacyjnej Electrolux. Pod tym adresem w sieci dostępne są też poświęcone oszczędzaniu dla planety materiały edukacyjne. Ich opracowaniem zajęli się eksperci z takich uczelni i instytucji jak Bank Żywności SOS w Warszawie, Uniwersytet SWPS czy Katedra Moda na ASP Warszawa.