Masz dostęp do HBO? Przygotuj się na duże zmiany w czerwcu

Od dawna subskrybenci HBO Max zastanawiali się, kiedy platforma zamieni się w Max. Już wiadomo, kiedy nowy serwis zawita do Polski. Oto, co muszą o nim wiedzieć posiadacze dotychczasowych pakietów HBO.

Kiedy Max w Polsce? Znamy datę premiery Fot. CHRIS DELMAS / AFP / East News

Kiedy platforma Max wystartuje w Polsce?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, HBO Max czeka rebranding, który jest wynikiem połączenia bibliotek HBO Max i Discovery+. W zeszłym roku informowaliśmy o tym, że między Warner Media i Discovery doszło do fuzji.

Warto nadmienić, że w Stanach Zjednoczonych platforma streamingowa Max ruszyła już 23 maja 2023 roku. Do biblioteki HBO Max dodano ofertę Discovery+, a za podstawowy abonament subskrybenci płacą albo 9,99 dolarów za miesiąc, albo 99,99 dolarów (jednorazowo) za cały rok.

Jakich premier na Max mogą spodziewać się zatem Polacy? Flagową produkcją, która zagości w ofercie serwisu, będzie głośny reboot "Harry'ego Pottera". Fani ponownie zobaczą na ekranie przygody młodego czarodzieja, ale tym razem w formie serialu. Twórcy zamierzają rzucić nowe światło na siedem tomów powieści J.K. Rowling.

Jak podają Wirtualne Media, Maciej Gozdowski, group vice president, który odpowiada za polski streaming w Warner Bros. Discovery, ogłosił, że platforma Max wystartuje już 11 czerwca.

– Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników – oznajmił.

Subskrybenci platformy HBO Max już teraz mogą zobaczyć w aplikacji komunikat o tym, "co wydarzy się 11 czerwca". "Twój pakiet, cena, funkcjonalności i daty rozliczeń zostaną automatycznie przeniesione do Max. (...) Twoje dane rozliczeniowe i dane logowania do Max będą takie same jak w HBO Max. (...) Twoje profile, historia oglądania oraz tytuły zapisane w sekcji 'Moja lista' również zostaną przeniesione do Max" – czytamy.

Subskrybując Max, otrzymamy dostęp do ponad 25 stacji telewizyjnych (m.in. TVN i HBO).

Na razie nie wiadomo, ile będą kosztować poszczególne pakiety Max w Polsce.

Czytaj także: https://natemat.pl/547949,sa-dwa-nowe-zwiastuny-2-sezonu-roda-smoka-kiedy-premiera-hitu-hbo