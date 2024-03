Doczekaliśmy się! W sieci zadebiutowały aż dwa nowe zwiastuny drugiego sezonu "Rodu smoka", które nie pozostawiają wątpliwości: wojna będzie bezlitosna. Podano również dokładną datę premiery. Jesteście po stronie Czarnych czy Zielonych?

Wybierasz obóz Czarny czy Zielony? Fot. HBO Max

"Rod smoka", serial oparty na dwutomowej kronice "Ogień i krew" autorstwa George'a R.R. Martina, wyszedł latem 2022 roku, momentalnie stał się hitem, a jego finał pobił rekord oglądalności HBO. Nic dziwnego, że na drugi sezon prequela "Gry o tron" (akcja rozgrywa się około 200 lat przed wydarzeniami z sagi) czekają miliony widzów.

Spektakularna produkcja HBO skupia się na brutalnym wewnętrznym konflikcie w rodzie Targaryenów (zwanym jako "Taniec Smoków"), który wybuchł po śmierci Viserysa I. W centrum sporu znajdują się córka Viserysa, Rhaenyra Targaryen (mająca wcześniej nadzieję na tron), oraz jego druga żona Alicent Hightower, która doprowadziła do koronacji swojego syna Aegona II, młodszego brata Rhaenyry.

Są dwa nowe zwiastuny drugiego sezonu "Roda smoka". Kiedy premiera hitu HBO?

W drugim sezonie wojna rozpocznie się w najlepsze, a jej strony mają swoje nazwy: to Czarni (zwolennicy Rhaenyry) i Zieloni (zwolennicy Aegona). I właśnie tak nazywają się dwa nowe zwiastuny drugiego sezonu "Rodu smoka": Czarny Zwiastun i Zielony Zwiastun.

Jak można się domyślić, Czarny Zwiastun przedstawia perspektywę Rhaenyry Targaryen, jej męża Daemona Targaryena oraz ich dzieci na Smoczej Skale, a Zielony Zwiastun – Alicent Hightower, jej ojca Otta Hightowera, Aegona II i księcia Aemonda Targaryena w Królewskiej Przystani.

"Każdy musi wybrać" – zapowiada nowe odcinki HBO, zachęcając widzów do wybrania strony konfliktu. I naprawdę jest na co czekać, bo nowe trailery obiecują dużo akcji, jeszcze więcej emocji i wyczekiwane przez fanów walki smoków.

HBO podało też datę premiery "Rodu smoka". Na HBO i HBO Max obejrzymy pierwszy odcinek już 17 czerwca (czasu polskiego). Dzień wcześniej HBO opublikowało również nowe plakaty każdego z głównych bohaterów.

W obsadzie drugiego sezonu "Rodu smoka" znów zobaczymy Emmę D'Arcy ("Poszukiwacze prawdy" i "Wanderlust"), Matta Smitha ("Doktor Who" i "The Crown"), Olivię Cooke ("Player One" i "Sound of Metal"), Ewana Mitchella ("Saltburn" i "Świat w ogniu"), Eve Best ("Siostra Jackie" i "Przeznaczenie: Saga Winx"), Rhysa Ifansa ("Notting Hill" i "Nyad"), Toma Glynn-Carneya ("Król" i "Dunkierka"), Fabiena Frankela ("Last Christmas" i "Wąż") i Steve'a Toussaint ("Książę Persji: Piaski czasu" i "Line of Duty Wydział wewnętrzny").

W serialu grają także: Sonoya Mizuno, Harry Collett, Phoebe Campbell, Bethany Antonia, Phia Saban, Jefferson Hall i Matthew Needham. W kontynuacji nie zabraknie także nowych twarzy. W serialu zobaczymy m.in. przodka Neda Starka, lorda Cregana Starka (w tej roli Tom Tayor) oraz uzdrowicielkę Alys Rivers, w którą wcieli się Gayle Rankin.

Do obsady "Rodu smoka" dołączą również: Clinton Liberty (Addam z Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh Hammer), Tom Bennett (Ulf), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn z Hull), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) i Simon Russell Beale (Ser Simon Strong).

