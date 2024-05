Małgorzata Ostrowska-Królikowska w jednym z najnowszych wywiadów wróciła do tematu romansu, który jej mąż Paweł Królikowski miał przed laty. Zmarły w 2020 roku aktor doczekał się z tamtej relacji nieślubnego syna. Teraz aktorka opisała swoją perspektywę tamtych trudnych wydarzeń.

Ostrowska-Królikowska o zdradzie męża. Fot. Kamil PIKLIKIEWICZ/East News

Małgorzata Ostrowska-Królikowska już od ponad 4 lat jest wdową. W lutym 2020 roku pożegnała męża Pawła Królikowskiego. Po latach żałoby postanowiła postawić na swój rozwój. Ostatnio wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami".

Choć show Polsatu już się zakończyło, to aktorka nie daje o sobie zapomnieć. Teraz udzieliła wywiadu miesięcznikowi "Twój Styl". Wróciła pamięcią do trudnych przeżyć. Chodzi o miłosne zawirowania jej męża.

Ostrowska-Królikowska wybaczyła mężowi zdradę

– Przed laty dowiedziałam się, że mój mąż Paweł ma we Wrocławiu romans, z którego urodzi się dziecko. Pamiętam tamtą trudną rozmowę i jego wzrok. Nie chciał rozbijać naszej rodziny. Nie wiedział, co robić – opowiedziała aktorka.

Ostatecznie przedłożyła dobro rodziny i dziecka nad swoje cierpienie. Postanowiła wybaczyć małżonkowi, a jego nieślubnego syna otoczyć opieką.

– Powiedziałam: "Dziecko niczemu nie jest winne. Musimy otoczyć je wspólnie miłością". Mąż przywoził później swojego syna Maćka do nas. Ułożyliśmy się wszyscy z tą sytuacją, wybaczyłam zdradę. Czy bolało? Tak. Ale gdy po śmierci Pawła nasza córka Julka powiedziała: "Mamo, jestem ci wdzięczna, że wybaczyłaś tacie i przyjęłaś go z powrotem do domu", wiedziałam, że to była dobra decyzja. Gdybym szukała odwetu, byłabym dziś zgorzkniałą kobietą. Zemsta i złość to niedobrzy doradcy – oceniła.

Nieślubny syn Pawła Królikowskiego

Przypomnijmy, że o nieślubnym dziecku aktora dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu.

"Na początku listopada 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłym aktorze. Stronami postępowania byli Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz ich dzieci. W sprawie uczestniczył też młody mężczyzna, o którego istnieniu niewiele osób miało pojęcie. Był to nieślubny syn gwiazdora, który nie nosi po nim nazwiska" – czytaliśmy na łamach "Super Expressu".

Tabloid dowiedział się, że w latach 90. "Paweł Królikowski miał poznać przyszłą kochankę na planie programu. (...) Zaiskrzyło (...) i niedługo później na świat przyszedł Maciej, który pozostał przy nazwisku matki" – relacjonowała wówczas gazeta.

Mężczyzna był natomiast obecny na pogrzebie ojca. Dodajmy, że Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska doczekali się pięciorga dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny oraz Ksawerego. Najgłośniej w mediach jest o Antku Królikowskim. Julię Królikowską szersza publiczność zna dzięki roli Kasi w serialu "Klan".