1 sierpnia media obiegły zaskakujące doniesienia o Pawle Królikowskim. Okazało się, że zmarły aktor miał nieślubnego syna. Tymczasem sprawę skomentowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka potwierdziła te informacje i zdradziła, jak reszta rodziny traktuje potomka jej męża.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska odniosła się do medialnych doniesień o mężu. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Ostrowska-Królikowska o synu męża: On nie jest osobą publiczną

Gwiazda "Klanu" początkowo nie chciała komentować sprawy. W rozmowie z "Super Expressem" przekazała, że właśnie skończył się festiwal im. Pawła Królikowskiego: – To nie jest moment, w którym chciałabym o tym rozmawiać.

Potem redakcja Pudelka skontaktowała się z aktorką. Tam powiedziała już nieco więcej: – Tak, potwierdzam (że jej mąż Paweł miał nieślubnego syna – przyp. red.). Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny.

Wszystko wskazuje więc na to, że Paweł Królikowski ukrywał tę wiadomość przed opinią publiczną.

Przypomnijmy, że o nieślubnym dziecku zmarłego w lutym 2020 roku artysty, jako pierwszy poinformował "Super Express".

"Na początku listopada 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłym aktorze. Stronami postępowania byli: żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz jej dzieci z Pawłem. W sprawie uczestniczył też młody mężczyzna, o którego istnieniu niewiele osób miało pojęcie. Był to nieślubny syn gwiazdora, który nie nosi po nim nazwiska" – dowiedzieliśmy się.

Z relacji se.pl wynikało, że domniemany syn Pawła Królikowskiego "mieszka we Wrocławiu". To tam ponoć aktor miał mieć przelotny "romans". "Małgorzata Ostrowska-Królikowska, gdy dowiedziała się o zdradzie męża, postanowiła mu wybaczyć. Trwała przy mężu do jego przedwczesnej śmierci" - przekazano. Jak do tej pory mówiło się, że Paweł Królikowski osierocił pięcioro dzieci – Antoniego, Jana, Julię, Marcelinę oraz Ksawerego.

Najgłośniej w mediach jest o Antku. Julię Królikowską szersza publiczność zna, dzięki roli Kasi w serialu "Klan". Zaczęła tam grać, gdy miała ledwie kilka miesięcy. O Janie pisało się m.in. w 2021 roku, gdy został ojcem. Jego wybranką jest Joanna Jarmołowicz, znana z "M jak miłość".