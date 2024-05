Gwiazdka przyszła wcześniej? Takie cenowe perełki upolowaliśmy na Allegro Smart! Week

Tegoroczny Allegro Smart! Week trwa od 13 do 22 maja. I jeśli nigdy wcześniej nie braliście udziału w tym festiwalu ekstremalnych obniżek, najwyższy czas dołączyć do zabawy. Tym bardziej że mamy dla was przykłady ofert, które naprawdę zwalają z nóg.

Fot. materiały prasowe

Allegro Smart! Week to święto wszystkich tych, którym na dźwięk słowa “rabat” czy “promocja” serca zaczynają bić szybciej. A że obecnie chyba trudno znaleźć kogoś, kto przeszedłby obojętnie obok 50-procentowej zniżki, koniecznie trzymajcie rękę na pulsie smartweekowych okazji.

Lista produktów, które podlegają obniżkom jest niezwykle różnorodna. Znajdziecie tu niemal każdą kategorię produktów: od sprzętu elektronicznego, przez ubrania, na zabawkach i kosmetykach kończąc.

Zanim jednak podzielimy się z wami naszymi największymi znaleziskami (tylko, psst, nikomu nie mówcie!), przyjrzyjmy się dokładnie benefitom, jakie dla swoich klientów przygotowało Allegro.

Allegro Smart! Week: jakie korzyści w tym roku?

Allegro Smart! Week rusza 13.i potrwa do 22 maja. W tym okresie wszyscy klienci Allegro mogą polować na atrakcyjne promocje. Największe korzyści odniosą jednak ci, którzy posiadają subskrypcję Allegro Smart! - dla nich festiwal niskich cen rozpoczął się już 6 maja.

Od tego momentu w aplikacji Allegro Smart! zaczęły pojawiać się specjalne oferty rabatowe - z cenami obniżonymi nawet o 50 proc. Codziennie można również ustrzelić jedną okazję w cenie 1 zł.

Jeśli jeszcze nie należycie do użytkowników usługi Allegro Smart, warto zastanowić się nad jej aktywacją. W trakcie Allegro Smart! Week wypróbujecie usługę za darmo, bez dodatkowych kosztów, w pakiecie otrzymując aż 8 darmowych dostaw do wykorzystania na przestrzeni kolejnych 8 miesięcy. Jeśli natomiast zdecydujecie się opłacić rok z góry, zapłacicie 20 zł mniej.

Co daje posiadanie subskrypcji Allegro Smart? Przede wszystkim nielimitowane dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz dostawy kurierskie pod wskazany adres przez cały rok. Ale to nie wszystko. Allegro Smart upoważnia do korzystania z systemu odroczonych płatności Allegro Pay, a także gwarantuje bezpieczeństwo zakupów dzięki Allegro Protect.

To co? Gotowi na festiwal promocji? My już pobuszowaliśmy w ofertach. Oto co przykuło naszą uwagę.

Najlepsze okazje na Allegro Smart! Week: oto nasze typy

Cena przed promocją: 899,00

Cena na Allegro Smart! Week: 599,00

Jeśli od jakiegoś czasu nosicie się z zamiarem wymiany smartfona na nowy, Allegro Smart! Week jest ku temu świetną okazją. Motorola edge 30 neo jest lekka i kompaktowa, dzięki czemu świetnie leży w dłoni i pozwala na swobodną obsługę aplikacji, co w czasach dominacji przeogromnych ekranów nie jest wcale regułą. 6,28-calowy ekran OLED pozwala na odtwarzanie multimediów w świetnej jakości, a wielowymiarowy dźwięk zapewnia system Dolby Atmos. Jeśli do puli zalet doliczyć system aparatów 64 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu, ładowarkę TurboPower 68 W oraz świetną cenę w ramach Allegro Smart! Week, Motorola Edge 30 Neo zyskuje status naprawdę atrakcyjnego budżetowca.

Cena przed promocją: 319,00

Cena na Allegro Smart! Week: 269,00

Coś dla planety, i coś dla nas. Sadurator SodaStream to już urządzenie kultowe. Pozwala ograniczyć, a nawet całkiem zniwelować domową “produkcję” plastikowych butelek. Z drugiej strony daje wam wolność wyboru ulubionego napoju. Z SodaStream nie jesteście skazani na “nudną” wodę niegazowaną. Dodane “bąbelki” mogą mieć smak zarówno naturalny, jak i bardzo wyrazisty: Pepsi, Sprite’a, Mountain Dew oraz wielu innych smakowych syropów dostępnych w ofercie SodaStream. Poszukajcie, może one też są w promocji na Allegro Smart! Week?

Cena przed promocją: 231,98

Cena na Allegro Smart! Week: 114,99

A teraz coś dla osób pragmatycznych: zapas kapsułek do prania. Tak, takie okazje również można tu upolować. I zdecydowanie warto ich szukać, bo w dobie cen zmieniających się jak w kalejdoskopie zakupy na zapas to mocno opłacalna inwestycja.

Cena przed promocją: 14,799, 00

Cena na Allegro Smart! Week: 6999, 00

Rower z elektrycznym wspomaganiem to marzenie wielu z nas, szczególnie jeśli w drodze do pracy napotykacie wyjątkowo ostry podjazd. Czy nie byłoby miło pokonywać go bez wylewania hektolitrów potu? Rower elektryczny może dać wam właśnie ten komfort. Fakt, jest to spora inwestycja, ale ze wsparciem w postaci rabatu na Allegro Smart! Week staje się nieco strawniejsza, prawda?

Opiekacz Tefal UltraCompact 3w1 srebrny/szary 700 W

Cena przed promocją: 289,00

Cena na Allegro Smart! Week: 199,00

Opiekacz, gofrownica i podgrzewacz do panini - trzy funkcje w jednym urządzeniu to jest dokładnie to, czego oczekujemy od sprzętu kuchennego. Urządzenie marki Tefal jest do tego kompaktowe, więc łatwo się przechowuje, a także proste w obsłudze - aby zmienić koncepcję dania, wystarczy wymienić aluminiowe płytki, na te, które aktualnie najbardziej wpisują się w waszą kulinarną zachciankę.

Cena przed promocją: 274,00

Cena na Allegro Smart! Week: 199,00

Samodzielna budowa swojego pierwszego zamku z piasku to ważne wydarzenie w życiu każdego małego człowieka, a plastikowa piaskownica w kształcie żółwia wydaje się wprost idealną do tego lokalizacją. Dodajmy również, że sympatyczny zielony żółw posiada praktyczną pokrywę, chroniącą budulec przed zamoknięciem na deszczu.

Cena przed promocją: 5999,00

Cena na Allegro Smart! Week: 5399,00

W tym przypadku nie trzeba chyba żadnych rekomendacji. Apple to jakość sama w sobie, MacBook Air to z kolei synonim mobilności, niezawodności, praktycznego designu… Długo można by wymieniać. Jedyną wadą sprzętów produkowanych przez koncern z Cupertino jest cena, która bardzo rzadko podlega “negocjacjom”. Ale, jak widać, na Allegro Smart! Week wszystko jest możliwe.

Cena przed promocją: 179,00

Cena na Allegro Smart! Week: 99,00

Kolejna kultowa marka, kolejna spora obniżka. Crocs słynie co prawda z produkcji topornych klapek w najbardziej szalonych kombinacjach kolorystycznych, jakie można sobie wyobrazić. Model Serena to jedna z bardziej stonowanych propozycji marki, ale wygodą może spokojnie konkurować z każdym modelem oryginalnych Croksów. Jeśli choć raz mieliście je na stopach to wiecie, że to letni zakup z gatunku “must-have”.