Jako jedyni gwarantują wzrost sprzedaży zapisany w umowie, takie są oczekiwania przedsiębiorców

Mamy rok 2024. Recesja gospodarcza sprawia, że przedsiębiorcy zaczynają podejmować coraz bardziej ostrożne decyzje. Redukują ryzyko, by uniknąć losów swoich kolegów, którzy rok wcześniej zajmowali się hucznym zamykaniem firm. I to masowo.

Fot. materiały prasowe

Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2023 roku z rejestrów wykreślono ponad 196 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Czy to dużo? To najwięcej w burzliwej historii polskiej przedsiębiorczości. Wliczając w to spółki, zamknięto 220 tysięcy podmiotów - o 10 tysięcy więcej niż w 2022 roku.

Pozostaje pytanie, czy raptowne hamowanie jest jedyną rozsądną decyzją, jaką można dziś podjąć? Szczególnie że w tym samym czasie gdyńska agencja marketingowa SEOgroup podbija Europę usługą, w ramach której wzrost sprzedaży jest zagwarantowany zapisami w umowie. - Bez gwiazdek i bez przypisów zapisanych małym druczkiem na dole każdej strony - podkreśla z uśmiechem prezes SEOgroup Michał Herok.

Tego dowiesz się artykułu:

- Czego od marketerów oczekuje 82% przedsiębiorców na rynku europejskim?

- Co musisz sprawdzić przed zawarciem umowy z agencją marketingową?

- Nowe, lepsze SEO daje 100% skuteczności – jak to możliwe?

Pierwsze badanie satysfakcji prowadzone na tak dużą skalę.

Branża SEO ma wiele twarzy. Ton komentarzy w internetowych grupach dyskusyjnych wskazuje, że większość współprac marketingowych w obszarze pozycjonowania kończy się źle. Nie można jednak zapominać, że w internecie odczuwamy większą potrzebę, żeby podzielić się akurat tym fatalnym doświadczeniem. Gratulacje za te udane projekty wybrzmiewają w zaciszu czterech ścian. Między innymi z tego powodu, SEOgroup zrealizowało prace badawcze wśród firm korzystających z usług SEO lub SXO.

Aby stworzyć najbardziej uniwersalną usługę, jednocześnie gotową na personalizację pod konkretne potrzeby marketerów, przebadano aż 855 firm z 36 krajów europejskich - pod lupę trafiły wszystkie kategorie branży, w tym tak istotny dziś e-commerce. Wnioski? 82% badanych firm jako główny problem współpracy ze specjalistami od SEO wskazało brak odpowiedzialności za realizację zadań. Kartka wszystko przyjmie. Dane bez pokrycia. Niezrealizowane obietnice.

Nastąpił przełom w branży - transparentne SEO bez ryzyka.

Brak odpowiedzialności za realizację zadań, skomplikowane umowy, niezrozumiała komunikacja w technicznym żargonie - na tych obszarach uwagę skupiło SEOgroup podczas projektowania oraz wdrażania unikalnej usługi. W ten sposób na rynku pojawił się postępowy produkt. SEO360® to innowacja produktowa i procesowa nominowana do Konkursu Polski Produkt Przyszłości®. - W naszej filozofii nie ma miejsca na podejście w stylu: nie będzie wyników, zaczniemy się martwić - mówi Michał Herok i otwarcie krytykuje strategię, którą reprezentuje większość firm SEO. - Żerowanie na niewiedzy klienta zaczyna się na samym początku. Płać kwotę X miesięcznie i jakoś to będzie. Brakuje edukacji, która moim zdaniem jest kluczowa. Szczególnie że te wyniki naprawdę da się policzyć - dodaje.

SEOgroup odwróciło standardowy proces i zanim rozpocznie długofalową współpracę z klientem, opracowuje dedykowaną strategię. Na starcie. - Wstępna analiza jest konieczna, by klient poznał plan działania. Warto ustalić, na jaki dystans musimy się porwać, aby dogonić konkurencję. Pod tym względem SEO niczym nie różni się od maratonów - porównuje Herok.

W ramach rozgrzewki specjaliści poświęcają do 20 godzin pracy, aby przygotować strategię działań na dany kraj wraz z audytem aktualnych działań, porównaniem do konkurencji, rekomendacjami na przyszłość i kilkoma wariantami cenowymi. To nowa jakość względem tradycyjnych wycen wykonywanych z automatu przez 90% konkurentów. Warto o tym pamiętać, ponieważ w przypadku SEO indywidualne podejście to klucz do realnych estymacji.

Sekret skuteczności SEO w dobie sztucznej inteligencji – jakościowy link building.

Na SEO składają się trzy filary: techniczna optymalizacja strony, wysokiej jakości content na temat produktu czy usług oraz tzw. linkowanie, czyli przekierowania ze stron zewnętrznych, które z innych blogów, portali i serwisów prowadzą wprost na naszą stronę. Co istotne, w dobie sztucznej inteligencji nie brakuje narzędzi, które pomagają w optymalizacji i pisaniu treści. Dobre SEO od złego odróżnia dziś przede wszystkim ten trzeci filar — linkowanie.

Większość agencji stawia tu na ilość, co w efekcie nie przekłada się na wzrost sprzedaży. Nagminne jest pozyskiwanie śmieciowych linków ze stron, takich jak fora czy katalogi firm. Takie linki nie przynoszą klientów, pozwalają jedynie pozorować wykonanie pracy przez agencję. I są świetnym pretekstem do wystawienia kolejnej faktury.

Istnieje tylko jedna bardziej nieetyczna praktyka w SEO - wynajmowanie linków na określony czas. Tego typu działanie skutkuje tym, że gdy przedsiębiorca podejmie decyzję o zakończeniu współpracy z agencją, pozyskane linki wygasają, a widoczność strony internetowej spada do poziomów sprzed nawiązania współpracy.

Warto już dziś sprawdzić zapisy własnych umów, bo agencje lubią wyjaśniać ten zapis dopiero wtedy, gdy klient chce z jakiegoś powodu zrezygnować z działań. Przymuszeni przedsiębiorcy często zmieniają decyzję na ostatniej prostej, a niesmak dotyczący współpracy pozostaje. Czy można to robić inaczej? - Sekret skuteczności SEO360® polega na tym, że linki pozyskujemy tylko z jakościowych źródeł.

To publikacje na stronach z odpowiednimi parametrami i ruchem organicznym. Co kluczowe, dajemy gwarancję ich utrzymania. Choć takie linki są droższe w pozyskaniu, to wypracowane wzrosty zostają z klientem na stałe, również po ewentualnym zakończeniu współpracy - deklaruje Herok, który nie widzi problemu, by dzielić się swoim know-how z klientami. Najważniejsza jest transparentność.

Usługa nagradzana przez branżę i międzynarodowych klientów.

Zwiększenie ruchu o 172% i zwiększenie konwersji o 760% - wszystko to w niespełna 10 miesięcy. Tak prezentują się wyniki kampanii dla marki Expander, za którą SEOgroup otrzymało wyróżnienie w konkursie Mixx Awards 2019 oraz nominację do European Search Awards 2020. Ten spektakularny przykład jasno pokazuje, że pełna koncentracja na potrzebach klienta owocuje nie tylko wynikami sprzedażowymi, ale także satysfakcją z prowadzonych działań. Sukcesów nie brakuje też na rynkach zagranicznych.

Sklep sprzedający odzież sportową w Niemczech zaliczył gigantyczny skok o 3303% słów kluczowych w TOP10 wyników wyszukiwania google.de w ciągu 24 miesięcy, co przyniosło wzrost przychodów z ruchu organicznego o 2080%. Podobne rezultaty osiągnęła drogeria online z kosmetykami, witaminami oraz suplementami diety w Wielkiej Brytanii, czy sklep z elektroniką we Włoszech, który posiada punkty stacjonarne sprzedaży detalicznej. Mniejsze branże? Bardzo proszę. Case study z Węgier pokazuje, że butik sprzedający ekologiczne ubrania, dzięki usłudze SEO360® może zanotować wzrost organiczny o 381%, co podkręca przychody o 713% w ciągu 15 miesięcy.

Dzięki takim wynikom, gdyńska agencja przez ostatni rok zdobyła 4 nominacje oraz wyróżnienia za kampanię SEO360® opartą na usłudze SEO360®, m.in konkurs Polski Produkt Przyszłości®, TOP5 w semKRK 2023, 3. miejsce w konkursie Global Search Awards 2023, tytuł Agencji Digital Roku 2023 według raportu magazynu Media & Marketing.

Oprócz sukcesów na wielką skalę, SEOgroup osiąga też świetne rezultaty dla firm z sektora MŚP. To stabilny partner dla spółek, planujących ekspansję zagraniczną - oszczędzasz swój czas i pieniądze, zarządzając międzynarodowym marketingiem w jednym miejscu.

Zyskaj przewagę konkurencyjną z usługą SEO360®.

Zapewne zastanawiasz się, jak to możliwe, że ktoś daje gwarancję w branży, w której nigdy nie było takich praktyk? W tym miejscu warto nadmienić, że techniczny rodowód sprawia, że SEOgroup świetnie odnajduje się w czasach rewolucji AI. Wykorzystuje tę technologię w sposób świadomy, uzupełniając nią wachlarz swoich usług, czego nie można powiedzieć o większości agencji marketingowych wywodzących się ze środowiska kreatywnego, które podejmują strategiczne decyzje, bazując na sztucznej inteligencji.

To znajomość technologii i analityki odpowiada za skuteczność wszystkich elementów usługi SEO360®. Oprócz wspomnianych strategii oraz trwałego link buildingu, zespół ekspertów posiada know-how, który gwarantuje rozwój całego biznesu klienta poprzez osiągnięcie założonych efektów. Wszystko to dostosowane jest nie tylko do branży i aktualnych potrzeb klienta, ale także do lokalnych uwarunkowań.

SEO nie musi hamować planów inwestycyjnych. Nasze estymacje pokazują, co osiągniesz w danym horyzoncie czasowym i jaki budżet musisz zainwestować w działania. Dzięki temu szybko przeliczysz, kiedy pojawią się pierwsze korzyści - podsumowuje Michał Herok. Sam proces rozliczania współpracy też jest wyjątkowo transparentny. Na start płacisz ustaloną kwotę i nie martwisz się o dodatkowe koszty do momentu osiągnięcia KPI na poziomie 100%. Dopiero powyżej tego poziomu wypracowane wyniki są rozliczane w oparciu o success fee. Krótko mówiąc, podstawa gwarantuje 100% celu.

Swoją drogą, wyznaczenie celu to dobry temat na pierwsze, bezpłatne spotkanie z konsultantem SEOgroup. Niezobowiązująca rozmowa z doświadczonym strategiem o kierunkach rozwoju, które warto lub trzeba rozważyć, pozwoli na lepsze zrozumienie swojego biznesu w internecie. Wszystko po to, by zyskać gwarancję wzrostu sprzedaży i powstrzymać niechlubną tendencję do zamykania polskich biznesów.

Przykład SEOgroup pokazuje, że duża konkurencja może zadziałać mobilizująco, co od dwóch lat skutkuje zatrudnieniem topowych specjalistów z branży, reagujących dynamicznie na zmieniające się trendy i ciągle powiększających własne kompetencje. Właśnie tak zdobywa się nowe rynki, rozwijając polski produkt przyszłości. Tu i teraz.