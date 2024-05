Tylko dwa urządzenia, a jaka zmiana. Te sposoby pozbycia się alergenów z domu zmienią twoje życie

Alergia jest schorzeniem dotykającym znaczącą część populacji, zwłaszcza w sezonach intensywnego pylenia. Objawy, takie jak kichanie, zatkany nos czy łzawienie oczu, mogą znacząco obniżyć komfort życia. W odpowiedzi na te wyzwania coraz więcej osób sięga po zaawansowane technologicznie rozwiązania, które pomagają zminimalizować obecność alergenów w domach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują roboty gruntownie sprzątające iRobot oraz oczyszczacze powietrza Stadler Form.

Coraz więcej osób sięga po zaawansowane technologicznie rozwiązania, które pomagają zminimalizować obecność alergenów w domach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują roboty gruntownie sprzątające iRobot oraz oczyszczacze powietrza Stadler Form. Materiały prasowe / iRobot

Dobry odkurzacz dla alergików

Zastosowanie robotów sprzątających stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi w codziennej walce z alergenami domowymi. Regularne i systematyczne usuwanie kurzu, sierści zwierząt oraz innych alergenów z podłóg i dywanów może znacząco przyczynić się do poprawy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ale samo sprzątanie to nie wszystko.

Odkurzacz dla alergików bezapelacyjnie musi być wyposażony w odpowiednią filtrację. W przeciwnym wypadku narobi więcej szkód niż pożytku. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla alergika będzie odkurzacz z filtrem AeroForce. Jest to wysokowydajny, bardzo gęsty filtr, którego skuteczność w przechwytywaniu alergenów to ponad 99,9 proc.

Istotne jest również ograniczenie samego kontaktu z kurzem i alergenami do minimum. iRobot znalazł rozwiązanie i na ten problem. Wszystkie modele robotów sprzątających z plusem posiadają stację ładująco-czyszczącą Clean Base, która automatycznie opróżnia pojemnik na brud po każdym cyklu sprzątania. Brud i kurz lądują w szczelnym worku AllergenLock, który przy wymianie na nowy zamyka się, aby całkowicie ograniczyć kontakt z jego zawartością.

Jaki model robota sprzątającego wybrać?

Wszystkie roboty gruntownie odkurzające Roomba, jak również odkurzająco-mopujące Roomba Combo, mogą przyczynić się do znaczącej poprawy samopoczucia alergików w ich domowym zaciszu.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak model Roomba j9+, który oprócz stacji Clean Base i filtra AeroForce posiada zaawansowaną technologię Dirt Detective. Dzięki niej robot jest w stanie wykryć najbardziej zabrudzone obszary w domu i to od nich rozpoczynać pracę w kolejnych cyklach sprzątania. Co więcej, robot ten zwiększa moc ssącą na dywanach, dając nam gwarancję, że usunie alergeny nawet z trudno dostępnych miejsc.

Drugim doskonałym kandydatem jest Roomba Combo j7+, jednak z nieco innego powodu. Tak jak model Roomba j9+ wyposażony jest w antyalergiczny filtr, a także w stację Clean Base, dzięki której nie mamy kontaktu z kurzem i brudem nawet przez 60 dni. To, co wyróżnia ten model to funkcja gruntownego mopowania, która doskonale uzupełnia proces odkurzania.

Najlepszym rozwiązaniem na problemy alergików będzie najbardziej zaawansowany model robota sprzątającego, Roomba Combo j9+. Ten odkurzacz nie tylko posiada wydajny filtr AeroForce, stację ładująco-czyszczącą ze szczelnym workiem na brud, nie tylko mopuje i szoruje podłogę twardą, unosząc nakładkę mopującą z dala od dywanów, ale potrafi również przewidzieć, gdzie w mieszkaniu gromadzi się najwięcej kurzu i jak najefektywniej sobie z nim poradzić.

Co więcej, robot w trybie mopowania zakończy każdą swoją misję w łazience, tak by nie roznosić na nakładce mopującej nagromadzonych w tej przestrzeni bakterii. Daje to użytkownikowi gwarancję czystych i świeżych podłóg.

Oczyszczacze powietrza Stadler Form – jak wspierają zdrowie alergików?

Odkurzone podłogi to połowa sukcesu, jednak w sezonie zwiększonego pylenia roślin warto zadbać również o jakość wdychanego powietrza. Oczyszczacze powietrza marki Stadler Form są kluczowymi produktami dla każdego, kto boryka się z alergią.

Roger 2, bo tak nazywa się flagowy oczyszczacz producenta, dzięki zaawansowanym Dual Filtrom™ będącym połączeniem wydajnego filtra H12 (dostępny jest też filtr H14) z filtrem węglowym, skutecznie eliminuje z powietrza nie tylko alergeny, ale także zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy.

Technologia Dual Filtr™ nie jest jedyną zastosowaną w oczyszczaczach z serii Roger 2. Tekstylny filtr wstępny odgrywa kluczową rolę w oczyszczaniu powietrza, eliminując większe cząsteczki kurzu i zanieczyszczeń, co zapewnia ochronę dla systemu Dual Filtr™ i wydłuża jego żywotność.

Dodatkowo funkcja Sanitized® zapewnia higienę poprzez zabezpieczenie filtra wstępnego przed rozwojem mikroorganizmów. Możliwość prania filtra w delikatnym cyklu prania na zimno przy temperaturze 30°C pozwala na zachowanie jego czystości. Ochrona antybakteryjna Sanitized® utrzymuje się przez co najmniej 20 prań, co zapewnia długotrwałą skuteczność filtra. Zaleca się regularne pranie filtra co 3 miesiące przy standardowym użytkowaniu, jednak dla osób cierpiących na alergie zaleca się częstsze, raz w miesiącu, pranie filtra, aby utrzymać wysoki poziom czystości powietrza.

Skuteczność oczyszczania powietrza modeli z serii Roger 2 są potwierdzone certyfikatem TÜV (test oczyszczania z cząstek stałych). Roger filtruje 100 proc. cząstek o wielkości 0,255 mikrometra (test przeprowadzono w oparciu o normę DIN 71460-1:2006).

Co nam powie CADR?

CADR (Clean Air Delivery Rate), czyli wskaźnik dostarczania czystego powietrza, jest istotną informacją, na którą należy zwrócić uwagę, wybierając oczyszczacz powietrza. Im wyższy współczynnik, tym większe pomieszczenie oczyszczacz skutecznie przefiltruje.

Stadler Form Roger 2 to kompaktowy model, idealny do pomieszczeń o wielkości do 66 m2.. Jego CADR to 465 m3/h. Roger Big jest zaprojektowany z myślą o większych przestrzeniach (aż do 104 m2, CADR 736 m3/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla przestronnych domów lub mieszkań). Roger Little jest z kolei doskonały do sypialni czy pokoi dziecięcych (do 33 m2, CADR 231 m3/h), gdzie czystość powietrza ma kluczowe znaczenie dla zdrowego snu.

Przyjmuje się, że przy średnim zanieczyszczeniu powietrze powinno zostać wymienione (przefiltrowane) 3 razy w ciągu godziny. W przypadku silnie zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniu oraz gdy w pomieszczeniu przebywają alergicy, zaleca się, by oczyszczacz pracował z częstotliwością wymiany powietrza 5 razy na godzinę.

Dlaczego systematyczne sprzątanie i oczyszczanie powietrza jest tak ważne?

Regularne używanie robotów sprzątających iRobot Roomba i oczyszczaczy powietrza Stadler Form Roger ma fundamentalne znaczenie dla osób cierpiących na alergie. Systematyczne usuwanie alergenów z domowego środowiska pozwala nie tylko na znaczną redukcję objawów alergicznych, ale także przyczynia się do ogólnego poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

Wprowadzenie tych urządzeń do codziennego użytku to inwestycja w lepszą jakość życia i zdrowia, co czyni je niezastąpionymi pomocnikami w każdym gospodarstwie domowym, w którym mieszkają alergicy. Warto więc rozważyć ich zakup jako element długoterminowej obrony przed alergenami.