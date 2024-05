Chłodziarka do wina – dlaczego warto z niej korzystać?

Wino, zarówno białe, jak i czerwone, wymaga odpowiednich warunków przechowywania, aby mogło zachować swój smak i aromat. Dlatego też coraz więcej miłośników tego popularnego trunku decyduje się na zakup chłodziarki. Doskonałym przykładem praktycznej chłodziarki do wina jest Candy CCVB60D/1. Dzięki niej wino zawsze będzie smakowało doskonale.

mat. prasowy

Optymalna temperatura dla win białych i czerwonych

Odpowiednia temperatura przechowywania sprawia, że wino dłużej zachowuje swój smak i aromat. Chłodziarka do wina Candy CCVB60D/1 oferuje dwie strefy przechowywania dla których, dzięki oddzielnym termostatom, można ustawić optymalne zakresy temperatur dla różnych rodzajów win. Wino białe najlepiej przechowywać w temperaturze 8-12°C, natomiast wino czerwone – w temperaturze 12-18°C. Ponadto Candy CCVB60D/1 wyposażona została w funkcję chłodzenia statycznego. Oznacza to, że odpowiednia temperatura jest równomiernie rozprowadzana na wszystkich poziomach chłodziarki.

Skuteczna ochrona przed działaniem światła słonecznego

Nie od dziś wiadomo, że wino lubi ciemności. Przez setki lat ten trunek składowany był w piwnicach, gdzie panowało odpowiednie zaciemnienie. Chłodziarka do wina Candy CCVB60D/1 wyposażona została w specjalny filtr UV chroniący butelki z winem przed szkodliwym oddziaływaniem światła. Dzięki temu walory smakowe tego napoju zostaną zachowane na dłużej.

Filtr węglowy, w który wyposażona została winiarka Candy CCVB60D/1 odpowiada natomiast za to, by do wnętrza chłodziarki nie przedostawały się zapachy z zewnątrz, negatywnie wpływając na przechowywane w niej wino. Warto tu zaznaczyć, że zarówno korek, jak i sama butelka (choć w dużo mniejszym stopniu) posiadają na swojej powierzchni mikropory, poprzez które zapachy z zewnątrz mogą wpływać na jakość leżakującego trunku.

Większa przestrzeń do przechowywania

Plusem domowej chłodziarki do wina jest jej pojemność. W zwykłej lodówce jesteśmy w stanie pomieścić najczęściej tylko kilka butelek. Natomiast w chłodziarce Candy CCVB60D/1 możemy przechować aż 38 butelek wina. Przy czym wymiary zewnętrzne urządzenia to tylko 82 X 59,5 X 57 cm.

Stabilność i wygoda przechowywania mają znaczenie

Chłodziarka Candy CCVB60D/1 wyposażona została w stabilne, drewniane półki. Redukują one wibracje, mające negatywny wpływ na jakość przechowywanego wina. Półki są wysuwane, co zapewnia wygodny dostęp do napojów umieszczonych w chłodziarce.

Zamontowane wewnątrz winiarki oświetlenie LED pomaga w łatwy sposób identyfikować interesujące nas butelki bez konieczności otwierania drzwi i niepotrzebnego podnoszenia temperatury wewnątrz chłodziarki.

Idealna pozycja butelek dla dłuższego zachowania świeżości

Podczas przechowywania wina ważną rolę odgrywa pozycja, w jakiej znajdują się butelki. Powinny one leżakować ułożone poziomo – po to, by napój nieustannie zwilżał korek i zapobiegał jego wysychaniu. Jeśli nie zadbamy o tę kwestię – wyschnięty korek będzie przepuszczał powietrze, wino ulegnie utlenieniu, a jego smak i aromat bardzo na tym stracą. Chłodziarka Candy CCVB60D/1 umożliwia właściwe ułożenie butelek z winem, dzięki czemu możemy być pewni, że walory smakowe i zapachowe naszych win będą zawsze optymalne.

Dostępność i cena

Chłodziarkę do wina Candy CCVB60D/1 można aktualnie kupić w sieciach handlowych Euro RTV AGD w cenie 3 149 złotych.

Więcej informacji: https://www.candy-home.com/pl_PL/chlodziarki-do-wina/34901209/ccvb-60d-1/