Od kilkudziesięciu lat nikt tak nie nazwał córki. Oto najrzadsze imię w Polsce

redakcja naTemat

J est takie imię, które w Polsce nosi tylko jedna osoba. Prawdziwy unikat. Od ponad 50 lat nikt inny nie odważył się, by nazwać córkę w ten właśnie sposób. Zresztą – kto by na to wpadł. Ciekawi, co to za imię?