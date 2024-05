Takiego eventu jeszcze nie było. Runmageddon w Twierdzy Modlin będzie niezapomniany

redakcja naTemat.pl

O statni tegoroczny weekend mają może być niezapomnianym przeżyciem dla każdego fana Runmageddonu. Event w Twierdzy Modlin to kolejny powrót do historycznej lokalizacji z okazji 10-lecia marki. To również jedyna okazja, aby doświadczyć tak spektakularnych przeszkód. “Wytaczamy najcięższe działa” – zapewniają organizatorzy. Jakie dokładnie atrakcje czekają na was w Twierdzy Modlin 25 i 26 maja? Uchylamy rąbka tajemnicy.