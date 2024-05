Światowa ikona marketingu o sukcesie naszych marek. Premiera polskiej wersji prestiżowego kompendium

Są dzieła przełomowe, które kształtują myślenie i postrzeganie świata na dany temat. Tym dla branży marketingu jest kompendium "Essentials of Modern Marketing" markowane nazwiskiem wybitnego specjalisty w tej dziedzinie – profesora Philipa Kotlera. Ta prestiżowa publikacja doczekała się wreszcie polskiego wydania, którego edytorami są Mariusz Soltanifar, Team Kotler Impact, oraz Barbara Mróz-Gorgoń, Przewodnicząca Rady Doradczej Kotler Impact Poland. Na przykładzie rodzimych firm i start-upów przybliża ona nasze sukcesy marketingowe.

22 maja 2024 odbyła się premiera książki "Podstawy Nowoczesnego Marketingu - Polskie Wydanie", która powstała pod okiem profesora Philipa Kotlera, jednego z czołowych myślicieli marketingowych na świecie. Materiały prasowe / Kotler Impact

Amerykański ekonomista Philip Kotler to honorowy profesor Katedry Marketingu Międzynarodowego w Kellogg School of Management na Northwestern University. Ten absolwent Uniwersytetu w Chicago oraz MIT, autor wielu książek i artykułów naukowych, uchodzi od lat za światową ikonę marketingu. Jako jeden z czołowych myślicieli marketingowych na świecie stoi na czele projektu "Essentials of Modern Marketing".

Pod kierownictwem szanowanego eksperta w dziedzinie marketingu tworzone są poszczególne edycje serii książek przybliżających problematykę współczesnego marketingu i rozwoju biznesu z perspektywy lokalnych rynków. Do współpracy nad krajowymi wydaniami "Essentials of Modern Marketing" zapraszani są czołowi eksperci z danych państw, a także marki, których przypadki omawia się przez pryzmat osiągniętych sukcesów.

Niniejsza książka przedstawia aktualny i wnikliwy opis funkcjonowania współczesnego marketingu w dzisiejszych burzliwych czasach. Nie dotyczy ona jedynie marketingu i sprzedaży produktu lub usługi. Chodzi o odnajdywanie i budowanie przyszłości z wykorzystaniem nowych narzędzi nowoczesnego marketingu. Mam nadzieję, że tę książkę przeczytają menedżerowie i pracownicy wszystkich szczebli oraz profesorowie uczący zarządzania i marketingu. Dzięki temu może powstać pokolenie studentów dbających o ludzkość, innowacje, społeczeństwo i lepszy świat poprzez marketing. Prof. Philip Kotler Kierownik projektu książkowego "Essentials of Modern Marketing"

Tym razem wybitny autorytet wziął pod lupę polski segment branży marketingowej. 22 maja 2024 odbyła się premiera książki "Podstawy Nowoczesnego Marketingu – Polskie Wydanie. Zarządzanie marketingowe XXI wieku i nie tylko". Współautorami rodzimego kompendium marketingu zostali Mariusz Soltanifar, Barbara Mróz-Gorgoń.

Pierwszy ze współtwórców zarządza działaniami Kotler Impact w Polsce i wielu krajach Europy, społeczności strategicznej społeczności marketingu założonej przez prof. Kotlera, i wykłada w Międzynarodowej Szkole Biznesu na Hanze University of Applied Sciences w Groningen w Holandii oraz Kotler Business School. Współedytorka książki to zaś profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która pełni funkcję przewodniczącej Rady Doradczej Kotler Impact Poland i doradza na temat marketingu wielu polskim i międzynarodowym firmom.

Dzięki współpracy Ojca Nowoczesnego Marketingu i związanych z Polską doświadczonych w zakresie międzynarodowego marketingu i biznesu ekspertów do naszych rąk trafia obszerna i inspirująca publikacja o sukcesach rynkowych w Polsce. Przy wykorzystaniu metody "case study" ("studium przypadku") autorzy prezentują zasługujące na uwagę firmy i start-upy, z których działań marketingowych warto brać przykład.

Szczególne podziękowania kierujemy do firm, które wzięły udział w projekcie, tworząc własne studia przypadków. Dziękujemy również ich dyrektorom i menedżerom ds. marketingu oraz wszystkim, z którymi mieliśmy okazję współpracować podczas tworzenia tej książki. Wasze studia przypadków są nie tylko źródłem wiedzy i inspiracji, ale również pokazują, jak nowocześnie podejść do marketingu w obliczu ciągłych zmian w zachowaniach klientów. Mariusz Soltanifar i Barbara Mróz-Gorgoń Współautorzy książki "Essentials of Modern Marketing"

W kontekście marek, które chcą budować swój ekowizerunek na autentycznych wartościach, interesującym przypadkiem opisanym w książce jest Clovin Group, największy w Polsce producent ekologicznej chemii domowej. To on bowiem wpadł na pomysł nieszablonowej kampanii, w ramach której stworzono... toksyczne perfumy, aby nagłośnić niedostrzegalny problem zanieczyszczeń ludzkiego mleka w Europie.

W polskiej edycji "Essentials of Modern Marketing" przeczytamy m.in. o przypadku spółki Raben Logistics Polska, która rozwija logistykę "z ludzką twarzą" i przybliża ją takimi akcjami jak #RabenExpress. Inny modelowy case study dotyczy marki KRUK, którą określano mianem pioniera komunikacji z osobami zadłużonymi, przytaczając przykład jej ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej "Pomagamy spłacać długi".

Z tej książki dużo wyniosą studenci biznesu czy uczestnicy kursów dla kadry zarządzającej. Natomiast dla menedżerów będzie to lektura, która podpowie, jak wykorzystać narzędzia współczesnego marketingu w budowaniu otoczenia biznesowego oraz relacji z klientami, dostawcami i partnerami. A dla wszystkich innych – ciekawy przegląd kreatywnych, niekiedy zadziwiających pomysłów rodzimego biznesu na marketing.

Książka "Podstawy Nowoczesnego Marketingu – Polskie Wydanie", nad którą objęliśmy patronat medialny, została wydana w języku zarówno angielskim, jak i polskim. Wstęp do rodzimego wydania przygotował Jacek Kotarbiński, ceniony profesjonalista z zakresu marketingu strategicznego. Kompendium o polskim marketingu przygotowano we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, a jej współautorem jest także Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Można je zakupić pod tym adresem.

Książka to starannie dobrane połączenie teorii i praktyki biznesu, prezentujące najciekawsze i najbardziej spektakularne sukcesy w biznesie. Wojciech Szafran, Dyrektor Generalny Raben Logistics Polska Sp. z o.o. podkreśla, że "Podstawy Nowoczesnego Marketingu" to "inspirująca publikacja pokazująca ciekawe kampanie, a przy okazji dowód na to, że dobrze prowadzony marketing jest niezbędny w każdej liczącej się organizacji".

Bartosz Woźnicki, Wiceprezes, Członek Zarządu Clovin Group S.A. zwraca uwagę, że "książka to nie tylko zbiór wiedzy na temat nowoczesnych działań marketingowych, lecz przede wszystkim źródło ciekawych przypadków i inspiracji jak z sukcesem osiągać wyniki biznesowe".

Książka "Podstawy Nowoczesnego Marketingu" powstała dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu ze strony Kotler Impact założonego przez Philipa Kotlera – Ojca Nowoczesnego Marketingu. Dyrektorem Generalnym Kotler Impact jest Sadia Kibria a Dyrektorem Marketingu Fahim Kibria. Książka należy do globalnej serii "Essentials of Modern Marketing" i jest obecnie przygotowywana w 50+ krajach świata.