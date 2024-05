Kredyt dla nowych firm – kiedy możesz się o niego ubiegać?

Materiał reklamowy credit-agricole.pl

M asz pomysł na rozwinięcie swojego biznesu, a jedynym, co Cię powstrzymuje, jest brak środków na inwestycje? W podobnej sytuacji jest wielu polskich przedsiębiorców. Czy wiesz, że według raportu „Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce. Pod lupą” aż 90% młodych firm ma problemy z pozyskaniem finansowania swojej działalności ? Na szczęście jest rozwiązanie tego kłopotu – to kredyt dla nowych firm. Zobacz, kiedy możesz się o niego ubiegać.