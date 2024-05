T o była brytyjsko-ukraińska bitwa bokserska na saudyjskiej ziemi. Fury przegrał i zarobił wagon pieniędzy. Usyk wygrał, ale zarobił kilka razy mniej. Ma za to w garści mistrzowskie pasy wszystkich najważniejszych federacji. Poprzednio dokonał tego... Lennox Lewis w 1999 roku. Czy to wszystko? Gdzie tam, od emocji po tej walce aż kipi i kipieć będzie długo.





Internet aż zapłonął po tej walce. Takiego starcia nie było od 25 lat

Konrad Bagiński

