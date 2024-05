Te superprezenty wywołają u dziecka efekt "wow". 3 sprzęty komputerowe z dodatkami na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka – jak mawia młodzież – może być "wypasiony"! To jedno z tych świąt w roku, w którym rodzice mogą pokusić się o wyjątkowy prezent dla swojej pociechy. Ważne jest, aby był także przydatny – zarówno do rozrywki, jak i nauki. Takie atrakcyjne, a zarazem wartościowe propozycje prezentowe czekają w świecie Lenovo – specjalistów od tabletów, konsol przenośnych oraz laptopów do edukacji i zabawy.

Tablet Lenovo Tab M11, konsola do gier Lenovo Legion Go i laptop Lenovo Yoga 7i 2-w-1 9 gen. Przedstawiamy 3 propozycje na superprezent z kategorii "sprzęt komputerowy" na Dzień Dziecka. Materiały prasowe / Lenovo

Z okazji Dnia Dziecka firma Lenovo, jeden z wiodących producentów elektroniki i sprzętu komputerowego, przygotowała szeroką ofertę dedykowaną najmłodszym. Pełna jest nowoczesnych urządzeń, które będą niezastąpione nie tylko do edukacji czy odrabiania prac domowych, ale także podczas grania, oglądania filmów czy słuchania muzyki. Wybranym sprzętom towarzyszą atrakcyjne promocje, jak również przydatne akcesoria.

Co powiecie na tablet do rozrywki i nauki w promocji z pomysłową grą edukacyjną? A może patentem na superprezent jest mobilna konsola do gier z bogatym pakietem gamingowym od polskich twórców? Innym świetnym pomysłem będzie elastyczny laptop 2 w 1 do nauki i rozrywki z precyzyjnym rysikiem i ochronnym etui w zestawie. Przedstawiamy trójkę prezentową Lenovo.

Lenovo Tab M11 to lekki i przenośny tablet, na którym twoje dziecko będzie mogło zarówno oglądać filmy w serwisach streamingowych w wysokiej rozdzielczości 1080p, jak i ułatwić sobie szkolną naukę. Dzięki temu, że tablet posiada duży, 10,95-calowy wyświetlacz z certyfikatem niskiej emisji światła TÜV Low Blue Light i specjalnym trybem czytania, który symuluje kolory tak jak w drukowanej książce, z Lenovo Tab M11 możesz być spokojny o oczy twojej pociechy podczas dłuższych sesji ekranowych.

Tablet pozwala na dzielenie ekranu i wyświetlanie do 5 pływających okien aplikacji, co usprawni naukę albo pozwoli na dowolność podczas zabawy. Na urządzeniu są już zainstalowane aplikacje do ręcznych notatek i szkiców, nauki matematyki oraz rysowania (Nebo, MyScript Calculator 2, WPS), a także Google Kids Space - biblioteka wysokiej jakości treści i pomysłów z funkcją kontroli rodzicielskiej poprzez aplikację Family Link.

Ten wszechstronny tablet w zestawie posiada precyzyjny rysik Lenovo Tab Pen, który ułatwi wprowadzanie danych czy rysowanie. Sprzęt objęty jest promocją na grę "Lekti Monster – nauka czytania". Przy jego zakupie do 30 czerwca 2024 otrzymasz dostęp do interaktywnej gry do nauki liter, dostępnej w hybrydowej postaci (gra planszowa + aplikacja z 12 grami), której bohaterem jest sympatyczny stworek Lekti.

Lenovo Legion Go to przenośna konsola do gier z dotykowym ekranem o przekątnej 8,8 cala, potężnym 8-rdzeniowym procesorem, zaawansowanym systemem chłodzenia i technologią szybkiego ładowania. Dziecko może ją zabrać wszędzie, a przez to cieszyć się grą nawet w podróży. Podczas użytkowania stacjonarnego umożliwia odpinanie kontrolerów i używania ich jak myszki, jak również posiada precyzyjny TrackPad na prawym kontrolerze.

Mobilna konsola może też spełniać funkcję... przenośnego laptopa. Dzięki systemowi Windows 11 możesz korzystać z niej jak z komputera! Na wszechstronnym Lenovo Legion Go twoje dziecko nie tylko pogra w najbardziej znane tytuły, ale także pouczy się, poogląda filmy czy pobuszuje w internecie. Dodatkowo, na konsoli zainstalowana jest aplikacja Legion Space, czyli centrum gier zebranych ze wszystkich platform, w których jest wiele interesujących propozycji gier.

Jeśli zdecydujecie się na zakup tej wydajnej i uniwersalnej konsoli, możecie wziąć udział w specjalnej akcji "Lenovo i polski Gaming". Po nabyciu Lenovo Legion Go otrzymacie aż 8 wybranych przez siebie polskich gier! Dostępnych jest około 50 tytułów – więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwsza edycja promocji trwa do 31 maja 2024, a kolejna startuje już 15 czerwca! Kupujący otrzymają także 3-miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate, biblioteki zawierającej ponad 100 gier.

Jeśli jednak szukacie idealnego laptopa, Lenovo Yoga 7i 2-w-1 9 gen będzie idealnym wyborem. To urządzenie, które cechuje się niezwykłą wszechstronnością, można powiedzieć, że zostało zaprojektowane absolutnie do wszystkiego. Jest to urządzenie 2 w 1 z ergonomiczną konstrukcją. Dziecko może z niego korzystać jak z klasycznego notebooka albo jak z tabletu. Pozwala na aż cztery tryby pracy: laptop, tablet, podstawka i namiot. 14-calowy dotykowy ekran w rozdzielczości 1920x1200, z niezwykle żywymi kolorami, sprawia, że każdy film, gra i twórczość będzie jak dzieło sztuki!

Ten elegancki laptop waży jedynie 1,49 kg i ma zaledwie 16,64 mm grubości. Pomimo swoich kompaktowych wymiarów, zapewnia trwałość, więc twoje dziecko może go bez obaw zabrać, gdzie chce. Wydajna bateria pozwala na pracę do 12,5 godzin, a 15 minut wystarczy, by przedłużyć jej żywot o 3 godziny. Laptop oferuje też bogaty wybór portów, kamerę wideo z fantastyczną jakością obrazu i najnowszy system operacyjny Windows 11.

Laptop Yoga 7 2-w-1 9 gen możecie sprezentować dzieciom wraz z kompletnym zestawem do kreatywnej pracy w dowolnym miejscu. Tworzą go precyzyjny rysik do rysowania i robienia ręcznych notatek na ekranie komputera oraz praktyczne etui ochronne. Dedykowane akcesoria poprawią dziecku komfort pracy i dadzą mu jeszcze większe możliwości swobodnego tworzenia.