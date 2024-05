Domańska, Simlat, Sawczuk, Gałązka i Drzymalska w kampanii "(Nie) mówmy o seksie"

O tym, że seks jest wciąż dla wielu Polaków tematem tabu, nie trzeba nikogo przekonywać. W popularyzowaniu zdrowych, swobodnych i komfortowych dla wszystkich stron rozmów o seksie nie pomaga na pewno brak edukacji seksualnej w szkołach. Storytel, popularna w Polsce aplikacja do słuchania audiobooków i słuchowisk postanowiła zmierzyć się z tym wyzwaniem i we współpracy z fundacją SEXEDPL przygotowała 6 słuchowisk nawiązujących do różnych zagadnień związanych z seksem i tabu się za nimi kryjących. A wszystko to w ramach odważnego projektu „(Nie) mówmy o seksie”. – Nasza współpraca ze Storytel w sposób otwarty, czasem humorystyczny, ale zawsze rzetelny mówi o różnych aspektach naszej seksualności. - mówi Anja Rubik, założycielka funcji SEXEDPL.

Nie mówmy o seksie! A może jednak?Projekt Storytel i fundacji SEXEDPL „(Nie) mówmy o seksie!” powstał, by w angażującej formie poruszyć szerokie spektrum zagadnień związanych z ludzką seksualnością. Produkcje oryginalne poruszają tematy takie jak brak orgazmu u kobiet, krępująca kwestia komunikacji na polu seksualności czy osoby w związku zbyt zaabsorbowane wszystkim innym, by pamiętać o seksie. W innych na światło dzienne wychodzą zagadanienia nierzadko przemilczane lub społecznie trudne, zaczynając od seksualności seniorów, po głębokie uzależnienie od pornografii.

Autorzy i autorki 6 słuchowisk (Wit Szostak, Grzegorz Uzdański, Magdalena Salik, Dominika Słowik, Agnieszka Jelonek i Marta Guzowska), których teksty wchodzą w skład serii "(Nie) mówmy o seksie", postawili sobie za cel opowiedzenie różnorodnych historii, każdorazowo inspirując się wiedzą ekspertek i ekspertów SEXEDPL. Każda z tych opowieści została zainspirowana realnym problemem. Suche fakty przekuto na pełnokrwiste postacie, a intymne zwierzenia i porady, które można usłyszeć w gabinetach seksuolożek i seksuologów wybrzmiewają w dialogach i składają się na zapadające w pamięć fabuły, odsłaniające 6 tabu związanych z ludzką seksualnością.W przygotowanie słuchowisk zaangażowali się nie tylko wybitni pisarze/pisarki i autorzy/autorki, lecz także popularni i uznani polscy aktorzy/aktorki (Maciej Musiał, Ola Domańska, Łukasz Simlat, Kasia Sawczuk, Sandra Drzymalska, Paulina Gałązka, Piotr Pacek, Marta Lipińska i Sebastian Dela), którzy wcielili się w role poszczególnych bohaterów opowiadań. Co ważne, każda z historii napisana jest w zupełnie inny, charakterystyczny dla danego twórcy sposób: od formy sztuki teatralnej z podziałem na role, po opowieść z motywem surrealistycznego talk – show pełnego realizmu magicznego.

Pikantnie, odważnie, w tajemnicy - 6 opowieści o ludzkiej seksualności

O czym opowiadają poszczególne słuchowiska?

· OKOLICE INTYMNE (autor: Wit Szostak, czyta: Łukasz Simlat) to opowieść o języku, jakiego używamy do opisywania naszej intymności. O tym, że nasze słownictwo jest albo wulgarne, albo kliniczne. Ala także o tym, że te same słowa, wypowiadane przez mężczyznę brzmią inaczej niż kiedy wypowiada je kobieta. Link do słuchowiska.

· WOLNY WIECZÓR (autor: Grzegorz Uzdański, czytają: Ola Domańska i Piotr Pacek) to historia Magdy i Marka, którzy korzystając z okazji nocowania ich córki u babci, umawiają się wieczorem na seks. Opowieść ta pokazuje, jak może wyglądać życie erotyczne młodej pary po tym, jak w ich życiu pojawia się dziecko i jak może popsuć je pasmo niepotrzebnych nieporozumień i kłótni. Link do słuchowiska.

· SEKRET DOMINUJĄCY (autor: Magdalena Salik, czyta: Kasia Sawczuk) to opowieść o młodej i energicznej Julii, która dołącza do jednej z firm jako specjalistka od promocji i mediów społecznościowych. Julia budzi mieszane odczucia w nowym miejscu pracy, ale zjednuje sobie sympatię jednego ze współpracowników. Szybko jednak okazuje się, że dziewczyna jest uzależniona od pornografii, choć bardzo mocno to wypiera. Link do słuchowiska.

· GOŁĄBECZKA (autor: Dominika Słowik, czyta: Marta Lipińska) to historia Zofii, 80-letniej prababci, nestorki rodu. Tekst Dominiki Słowik to historia mierząca się ze stereotypem, że ludzie w pewnym wieku stają się aseksualni. Taka na pewno nie jest Zofia, która nie tylko ma ochotę na umawianie się na kolejne randki przez internet, ale też nie boi się otwarcie mówić o swoich intymnych potrzebach. Link do słuchowiska.

· ŚWIADOMY PRAW I OBOWIĄZKÓW (autor: Agnieszka Jelonek, czytają: Sandra Drzymalska, Maciej Musiał) to relacja z życia Marty, która mimo faktu, że kocha swojego partnera i jest z nim szczęśliwa, to jednak w trakcie seksu nie przeżywa orgazmów. Temat braku orgazmu kobiety staje się w związku coraz bardziej ciążącym problemem, bo Marta nie komunikuje tego tematu z poczucia wstydu i onieśmielenia. Link do słuchowiska.

· PANNA DELIKATNA I PAN BIG (autor: Marta Guzowska, czytają: Paulina Gałązka, Sebastian Dela) to zaś historia dwojga młodych ludzi, którzy pracują w sekstelefonie. I choć na początku może się wydawać, że są jedynie przyjaciółmi, to jednak z czasem okazuje się, że coś ich do siebie ciągnie. Pytanie tylko jak to zakomunikować drugiej stronie? I kto się odważy na pierwszy krok? Link do słuchowiska.

Storytel i SEXEDPL łączą siły- Nasza seksualność jest z natury czymś bardzo osobistym, wiąże się często z głęboką niepewnością i wstydem, a ignorowanie jej lub odrzucanie jest nieodpowiedzialne. Misją SEXEDPL jest zerwanie z seksem jako tematem tabu, obalanie mitów i stereotypów z nim związanych. Ważne jest dla nas aby prezentować seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości, jak przyjemność, wzajemny szacunek, inkluzywność, równość i odpowiedzialność. Nasza współpraca ze Storytel w sposób otwarty, czasem humorystyczny, ale zawsze rzetelny mówi o różnych aspektach naszej seksualności. – mówi Anja Rubik, założycielka fundacji SEXEDPL.- Pomysł na współpracę z SEXEDPL zrodził już w 2021 roku i bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy podzielić się jej efektami. Owocem wspólnych działań z fundacją jest seria słuchowisk, w których motywem przewodnim są tematy tabu związane z seksualnością i bohaterowie, którzy mierzą się z nimi w życiu codziennym. Audiobooki stanowią zatem nie tylko rozrywkę, ale też w naturalny sposób edukują i mam nadzieję, że również okażą się wstępem do szczerych i potrzebnych rozmów w wielu relacjach. – dopowiada Klaudia Chruściel, Marketing Manager Storytel Polska.

Patronami medialnymi projektu są serwis Onet.pl, magazyny Zwierciadło i SENS oraz Newonce Radio.

· 6 słuchowisk przygotowanych we współpracy Storytel i SEXEDPL w ramach kampanii „(Nie) mówmy o seksie” można posłuchać tutaj: https://www.storytel.com/pl/c/niemowmyoseksie· Fragmenty wszystkich słuchowisk są dostępne na YouTube pod linkiem.

· Cały klip „(Nie) mówmy o seksie” z udziałem Oli Domańskiej, Łukasza Simlata, Kasi Sawczuk, Sandry Drzymalskiej, Pauliny Gałązki, Agnieszki Więdłochy, Marty Malikowskiej i Piotr Packa można obejrzeć pod tym linkiem.