Matka symbolizuje siłę, piękno, bezpieczeństwo i bezwarunkową miłość. W najnowszej kampanii TOUS “Mother of Pearl” na Dzień Matki podkreślamy niezwykłość każdej matki, celebrując jej determinację i oddanie.

Foto mat. prasowe

Bogactwo materiałów i wyjątkowy design

Kolekcja "Mother of Pearl" to symboliczny gest wdzięczności i miłości dla wyjątkowych matek. Każdy element biżuterii jest skarbem, który tak jak perła jest jedyny w swoim rodzaju - niepowtarzalny. Organiczne formy zresztą są trzonem tej kolekcji oddając naturę morskich skarbów. W naszyjnikach, kolczykach i pierścionkach z kamieniami szlachetnymi z linii GLOSS pojawia się perła, a w masywnych pierścieniach i kolczykach z kolekcji GRAIN oraz BOLD BEAR znajdziemy motyw muszli i ikonicznego misia TOUS. To wzory ponadczasowe, dlatego niektóre elementy biżuterii są “must have” dla każdej niezwykłej kobiety, a symbolika materiałów (perła) czy wykończeń (medalion z grawerem) nadaje kontekst specjalnej okazji.

Symboliczne skarby dla wyjątkowych matek

Każdy prezent z kolekcji "Mother of Pearl" to nie tylko wyjątkowy element stylizacji, ale również symboliczny wyraz miłości. Z tej okazji Idealnie sprawdzą się więc wisiorki czy bransoletki z odręcznie wykaligrafowanym słowem "mama" odtworzone w srebrze próby 925, srebrze vermeil oraz 18-karatowym złocie.