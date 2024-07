Jak oszczędzać wodę w kuchni? Duży nacisk połóż szczególnie na sposób zmywania naczyń

Przed wami dalszy ciąg akcji, którą organizujemy wspólnie z marką Electrolux. Podkreślamy w niej, jak nowoczesne urządzenia AGD, ułatwiając nam wszystkim domowe życie, mogą też dać oddech naszej planecie. Po tematach o odkurzaniu, praniu oraz przechowywaniu żywności kolejny odcinek naszego cyklu poświęcamy oszczędnemu zmywaniu.

"Domowe historie" to kampania marki Electrolux, która promuje świadomy wybór ekologicznych i energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak zmywarka QuickSelect 700 w klasie A. Materiały prasowe / Electrolux

W trwającej kampanii Electrolux, szwedzki producent sprzętów AGD, zachęca wszystkich do zakupów energooszczędnych urządzeń, które przynoszą ulgę zarówno domownikom, jak i środowisku. Przygotowana nieszablonowo akcja zwraca uwagę na to, jak synergia innowacji i efektywności w naszych domach może pomóc w codziennych dążeniach do oszczędzania energii, czasu i pieniędzy.

Osią kampanii "Domowe historie" jest cykl 8 filmów, w których występują Olga Kalicka i Maciej Musiał. Aktorski duet gra popularne serialowe małżeństwo, które na przykładzie sprzętów Electrolux z linii EcoLine prezentuje rozwiązania nie tylko ułatwiające codzienne życie w domu i obniżające rachunki domowe, ale także wykazujące się poszanowaniem dla bezcennych zasobów naturalnych naszej planety.

Akcji "Domowe historie" towarzyszy nasz specjalny cykl artykułów. W każdym z nich zapoznacie się z inspirującym filmikiem o "optymalizacji" domowych obowiązków oraz z poradami o mądrym gospodarowaniu zasobami i urządzeniami AGD. Tym razem przyglądamy się zmywarce.

Szwedzki sposób na oszczędne zmywanie

Dom jest tym miejscem, w którym każdy/a może wyrazić szacunek do idei oszczędnego gospodarowania wodą. W tej materii warto inspirować się podejściem naszych przyjaciół z północy. Jak zatem poprawić prowadzoną w kuchni "politykę wodną"? Wbrew pozorom, nie musi być to żadna wielka rewolucja, a jedynie zmiana kilku nawyków.

Przede wszystkim warto ograniczyć "wodę w tle", czyli zakręcać kran w sytuacjach, kiedy nie robimy z niej użytku np. przy wycieraniu umytych naczyń. Kolejne racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi to przegląd i naprawa drobnych, acz istotnych w skali roku awarii takich jak np. nieszczelna bateria kuchenna.

W przypadku zmywarki prostym nawykiem służącym oszczędzaniu wody będzie np. nieopłukiwanie naczyń przed ich włożeniem do urządzenia. W ogóle zakup tego kuchennego sprzętu AGD i jego regularne stosowanie będzie wielokrotnie o wiele lepszym pomysłem niż zmywanie ręczne naczyń i sztućców pod bieżącą wodą, co zresztą wykazano już w niejednym badaniu.

Okazuje się, że zmywarka zużywa średnio ok. 10 litrów wody, a zmywanie tradycyjne nad zlewozmywakiem – aż kilkadziesiąt litrów!* Zauważalna różnica, prawda? Oczywiście, samą zmywarkę w domu można użytkować lepiej lub gorzej w kontekście gospodarowania wodą. Zdecydowanie dobrą praktyką jest korzystanie z programów zmywania eco, które zużywają mniej wody i mniej energii niż programy standardowe.

Do uruchamiania zmywarki warto wyrobić w sobie pragmatyczne podejście. Przejawia się ono w tym, że niekoniecznie trzeba myć naczynia codziennie, czasami lepiej jest poczekać dłużej i zadbać o pełniejsze załadowanie zmywarki. Zarazem to, jak dużo wody zaoszczędzimy dzięki niej, zależy od tego, jaki konkretny model tego urządzenia wybierzemy. Inwestycja w ten z energooszczędnymi innowacjami na pewno się opłaci.

Zmywarka z szacunkiem do wody

Przykładową zmywarką służącą oszczędzaniu wody jest zmywarka QuickSelect 700. To przeznaczone do zabudowy urządzenie oferuje 4 ważne funkcje, które wspierają ideę skutecznego, a jednocześnie oszczędnego zmywania naczyń. Pierwszą z nich jest intuicyjne sterowanie QuickSelect, które w prosty i szybki sposób dobiera pozostałe parametry do preferowanego przez użytkownika czasu zmywania.

Na panelu zmywarki znajduje się wskaźnik Ecometer. Dzięki niemu użytkownicy urządzenia wiedzą, jak energooszczedny jest dany program, a tym samym mogą zadbać o to, by być eko. Za pomocą intuicyjnych zielonych pasków pokazuje on, w jaki sposób wybór programu wpływa na te parametry, a także wskazuje najbardziej zrównoważony program ich oszczędzania. Ze zmywarką klasy A można oszczędzić ponad 30 proc. energii.*

Kolejne ekologiczne rozwiązanie zastosowane w tej zmywarce to funkcja SatelliteClean, które zapewnia 3 razy lepsze efekty zmywania. Za skuteczniejsze spryskiwanie bez zużywania większej ilości wody odpowiada innowacyjne ramię natryskowe Satellite Spray. Od standardowych ramion spryskujących różni się tym, że porusza się w kilku różnych płaszczyznach i posyła strumienie wody do wszystkich zakątków zmywarki.

Ponadto zastosowana technologia Air Dry gwarantuje oszczędzanie energii podczas procesu suszenia umytych naczyń. Dzięki tej funkcji nowoczesna zmywarka do zabudowy może pochwalić się aż 3 razy lepszą wydajnością w tym zakresie. Bezpieczna dla blatów kuchennych technologia efektywniejszego suszenia polega na automatycznym otwieraniu drzwi zmywarki w końcowej fazie suszenia i naturalnej wymianie powietrza między jej wnętrzem a otoczeniem.

Zmywarka QuickSelect 700, gwarantująca doskonale efekty zmywania przy jednoczesnym oszczędzaniu wody i energii, należy do linii Electrolux EcoLine. Jest to rodzina urządzeń domowych specjalnie zaprojektowanych w taki sposób, aby zapewniać wysoką jakość działania w gospodarstwie, a zarazem oszczędzać zasoby planety i ograniczać negatywny wpływ na klimat. To właśnie z powodu tych cech wystąpiła ona jako przedstawicielka sprzętu AGD w roli bohaterki jednego z odcinków cyklu "Domowe historie".

