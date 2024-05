Na tytuł czekali 104 lata! Jagiellonia nowym mistrzem Polski

Adam Nowiński

K to by się spodziewał, że walczące w ubiegłym sezonie o pozostanie w Ekstraklasie Jagiellonia Białystok oraz Śląsk Wrocław, będą w tym roku walczyły o wygraną w lidze? W sobotę obie drużyny rozegrały decydujące spotkania i to Białostocczanie, po raz pierwszy w 104-letniej historii klubu sięgnęli po tytuł mistrza Polski!