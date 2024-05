Polska na celowniku chińskiego lidera. BYD wchodzi na nasz rynek

BYD, czyli Built Your Dreams, to chińska firma, która jest światowym liderem produkcji aut z kategorii plug-in i zajmuje drugie miejsce, po Tesli, w liczbie sprzedanych aut w pełni elektrycznych. W 2023 r. łącznie powstały ponad 3 miliony aut tej marki. Na naszym kontynencie zadebiutowała pod koniec 2022 r., a już od 10 czerwca samochody BYD będzie można zamówić także w Polsce.

Seal – jeden z modeli BYD, które będą dostępne w Polsce. Materiały prasowe BYD

Do sierpnia w Polsce powstaną salony BYD w Trójmieście, Warszawie, Bydgoszczy i Krakowie, a później w kolejnych miastach. Debiut zaczyna się skromnie, bowiem z naprawdę bogatej palety aut BYD zdecydowało się wprowadzić do Polski trzy modele, ale przyznam, że wybrali te, które mają największe szanse na sukces sprzedażowy.

BYD Dolphin

To małe auto o długości 4,3 m, które doskonale sprawdzi się w mieście, ale ponieważ wyposażone jest w baterie o pojemności 60 kWh, które zapewnia realny zasięg do 400 km, sprawdzi się też w czasie dłuższych podróży. Ten sympatyczny Delfin pokazuje, jak firmy z Chin podchodzą do kwestii wyposażenia.

Choć to najmniejszy i najtańszy pojazd z oferty, jego wyposażenie jest bardzo bogate. Mamy bowiem na pokładzie kamery 360, aktywny tempomat wraz ze wspomaganiem utrzymania pasa, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu. Nie zabrakło też pompy ciepła, która sprawi, że zasięg w zimne dni nie będzie spadać tak mocno. W droższej wersji dostajemy ekstra szklany dach, ładowarkę indukcyjną do smartfona czy dwukolorowe malowanie nadwozia.

Ceny są następujące:

BYD Dolphin Comfort: 141000 zł

BYD Dolphin Design: 150000 zł

BYD Seal

Choć w naturze jest na odwrót, to w gamie BYD foka jest niższa od delfina. Ta sportowo zaprojektowana limuzyna bierze na celownik Teslę Model 3. I ma sporo argumentów, aby przekonać do siebie klientów.

Duża bateria o pojemności 82 kWh zapewnia zasięg na poziomie ponad 500 km, a silnik, który już w podstawowej wersji ma 313 KM, gwarantuje naprawdę dobre osiągi. Jeśli komuś nie wystarczy 5,9 s do 100 km/h, może wybrać wersję z napędem na obie osie o mocy 530 KM, a wtedy może stracić prawo jazdy w terenie zabudowanym w dokładnie 3,9 s.

Auto jest kompletnie wyposażone i oferowane na naprawdę dobrej cenie.

BYD Seal Design: 207000 zł

BYD Seal Excellence: 234000 zł

BYD Seal U

Ostatni model jest przeznaczony dla ludzi, którzy szukają dużego rodzinnego SUV-a z bagażnikiem zdolnym pomieścić wszystko, co czteroosobowa rodzina potrzebuje wziąć na wakacje. Jest to bardzo komfortowe i świetnie wykonane auto z bogatym wyposażeniem i dostępne w cenie, jaką mają podobne auta z napędem spalinowym.

Pod koniec roku pojawi się też wersja tego modelu wyposażona w napęd hybrydowy z silnikiem spalinowym o pojemności 1,5 l. Na ten moment możemy zamówić dwie wersje różniące się przede wszystkim pojemnością akumulatora i w związku z tym zasięgiem.

Wersja z baterią o pojemności 72 kWh, co zapewnia zasięg około 400 km, kosztuje 190000 zł.

Wersja o zasięgu 500 km, bateria 87 kWh, kosztuje 203000 zł.

Ponieważ wiele osób może żywić wątpliwości co do bezpieczeństwa aut z Chin, można podkreślić, że wszystkie auta BYD testowane przez Euro NCAP otrzymały wynik 5 gwiazdek w testach zderzeniowych.

Gwarancja, jaką zapewnia producent, to 6 lat lub 150 tys. kilometrów na całe auto oraz 8 lat, lub 160 tys. kilometrów na baterię.

Sprzedaż aut tej marki w pozostałych krajach Europy, w których producent jest obecny, na razie nie bije rekordów, więc tym bardziej ciekawe jest, jak na tą ofertę zareagują konsumenci w Polsce. Ale o tym przekonamy się najwcześniej za parę miesięcy.