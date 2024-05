Oliwia Bieniuk w Dzień Matki opublikowała wyjątkową relację na swoim instagramowym profilu. Oddała hołd zmarłej przed dziesięcioma laty mamie Annie Przybylskiej. Fani mieli okazję zobaczyć ich zdjęcie z prywatnej galerii.

Oliwia Bieniuk dodała archiwalne zdjęcie z mamą. fot Adam Jankowski/REPORTER

Oliwia Bieniuk dodała zdjęcie z mamą Anną Przybylską

5 października 2014 roku zmarła Anna Przybylska. Aktorka przegrała walkę z rakiem trzustki. Oliwia Bieniuk, jej jedyna córka, miała wtedy 12 lat.

W tegoroczny Dzień Matki młoda gwiazda i aspirująca aktorka poświeciła jedną ze swoich publikacji ukochanej rodzicielce. Dodała ich wspólną fotografię sprzed lat.

Oliwia Bieniuk jest często porównywana do mamy...

Od lat jest o niej głośno. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka ma już za sobą występ w "Tańcu z gwiazdami". Aktywnie prowadzi też swoje profile w mediach społecznościowych.

W jednym z wywiadów 22-latka opowiedziała, jak mama zapisała się w jej pamięci. –Mama była tą osobą, która surowo mnie wychowywała, a tata był taką osobą, która jak się kłóciłyśmy, to mówił: "Przestańcie dziewczyny, to nie ma sensu". To był taki nasz mediator. Moja mam była bardzo pedantyczna, lubiła sprzątać i bardzo mocno nas wychowywała. Trójka dzieci: dwóch chłopców i jedna dziewczynka, to spore wyzwanie" – oceniła.

Nie jest tajemnicą, że Oliwia Bieniuk marzy o karierze aktorskiej. Przyznała jednak, że dalej towarzyszą jej obawy w związku z szufladkowaniem. Boi się, że ludzie jeszcze długo będą wsadzać ją w kategorię: "córka gwiazdy".

Jesteś fanem/fanką Dawida Podsiadło? Sprawdź, czy pamiętasz teksty jego piosenek [QUIZ]

– Przyzwyczaiłam się, ale słyszę to od kiedy moja mama nie żyje (...) To jest moja codzienność. Łatka, którą będę bardzo długo nosiła. Pewnie już zawsze. Ludzie będą mnie znali z tego, że jestem córką kogoś, kto był bardzo popularny – stwierdziła.

Ostatnio młoda gwiazda wyprowadziła się z rodzinnego miasta (Gdyni) do stolicy, gdzie zaczęła studia aktorskie. – Myślę, że mama by mi kibicowała i byłaby bardzo zadowolona. Uważam, że ona chce, żebym była szczęśliwa, więc wspierałaby mnie w tym, co robię – skwitowała Bieniuk.