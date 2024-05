Graj z najlepszymi! Haier oficjalnym partnerem Roland Garros 2024

Siła, inteligencja i elegancja Haier na kortach jednego z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń w świecie tenisa.

Foto. materiały prasowe

Haier, marka numer jeden na rynku AGD na świecie, staje u boku największych mistrzów tenisa jako Oficjalny Partner turnieju Roland Garros rozgrywanego od 26 maja do 9 czerwca 2024.

Elegancja, precyzja i niesamowite osiągnięcia to cechy poszukiwane przez fanów tenisa, których liczba przekracza miliard na całym świecie. Te wartości sprawiły, że wejście firmy Haier w świat tenisa i rola Oficjalnego Partnera turnieju były naturalnym wyborem, biorąc pod uwagę, że marka ta zawsze była kreatorem wyjątkowych doświadczeń i ekosystemów dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

W latach 2024 i 2025 Haier będzie partnerem najbardziej prestiżowych międzynarodowych turniejów tenisowych, wspierając mistrzów tego sportu, którzy podzielają wartości marki: pełne zaangażowanie w osiąganie najwyższych poziomów doskonałości i drobiazgowa troska o detale. Aby być najlepszym na świecie, potrzebna jest precyzja, dbałość o szczegóły i nienaganny styl. Cechy te znajdziemy zarówno u największych sportowców, jak i w rozwiązaniach Haier.

„Jestem bardzo podekscytowana współpracą z Haier, firmą, która nie tylko jest zgodna z moimi wartościami, ale także doskonale pasuje do mojego stylu życia” – komentuje Ana Ivanović, była liderka światowego rankingu tenisistek. „Jako była profesjonalna zawodniczka, a teraz matka trójki dzieci, cenię rzeczy, które mogą mi pomóc w codziennym życiu. Haier zapewnia najbardziej odpowiednie zunifikowane rozwiązania, które łączą innowacje i design. Marka daje mi przewagę, której szukam, jeśli chodzi o stylowe urządzenia domowe.”

„Wybierając tenisistkę na naszą ambasadorkę, chcieliśmy zwiększyć poczucie autentyczności i wzmocnić relacje z fanami tenisa” – komentuje Gianpiero Morbello, Head of Brand Strategy and IoT Haier Europe. „Aby zostać numerem jeden, trzeba wierzyć w swój talent, poświęcać mu wiele czasu i zaangażowania oraz zawsze dążyć do perfekcji. Roland Garros to doskonałe miejsce, aby przedstawić Anę i wartości, które dzieli z firmą Haier, a tym samym ze światem tenisa. Dlatego nasza obecność zarówno na korcie, jak i w samym Paryżu będzie intensywna, a wszystko dzięki kampanii 360°, która podkreśli innowacyjność, design i doskonałość detali – cechy charakterystyczne dla firmy Haier”.

Marka Haier będzie widoczna zarówno przy kortach jak i w specjalnej strefie na Place des Mousquetaires – w sercu Roland Garros. Będą tam eksponowane zaawansowane technologicznie rozwiązania Haier w specjalnie stworzonym na to wydarzenie stylu. Odwiedzający będą mogli cieszyć się atmosferą stworzoną przez gości specjalnych, kibiców i międzynarodową społeczność zgromadzoną na turnieju. Będzie można również poznać najnowsze innowacyjne produkty, takie jak pralkę i suszarkę z serii X11, które wyróżniają się szeregiem funkcjonalnych rozwiązań, lodówkę Cube 90 Series 7 z najnowszymi technologiami Fresh Techs oraz zmywarkę I-Pro Shine Series 7, która należy do rodziny urządzeń o klasie energetycznej A-30%. Będzie również okazja do poznania wyjątkowego stylu i unikalnego designu piekarnika i kompaktowej kuchenki mikrofalowej ID Ultimate Series 6 oraz urządzeń małego AGD do kuchni I-Master Series 5, które gwarantują profesjonalną wydajność i wyjątkową wszechstronność zastosowań. Odwiedzający będą mieli także niepowtarzalną okazję do interakcji z produktami Haier oraz wzięcia udziału w specjalnych zajęciach o tematyce sportowej.

To partnerstwo ze światem tenisa doskonale wpisuje się w strategię Haier, której celem jest współpraca ze wszystkim, co wyjątkowe oraz dotarcie do grupy docelowej: konsumentów, którzy preferują eleganckie wzornictwo, personalizację i najwyższą jakość.

Poza turniejem Roland-Garros, w 2024 i 2025 roku Haier będzie partnerem turniejów najwyższej klasy, w tym Mutua Madrid Open, Nitto ATP Finals, Rolex Paris Masters. Z kolei turniej ATP 500 Hamburg Open i dwa turnieje ATP 250, Playa Laguna Croatia Open Umag i European Open (Antwerpia), uzupełniają portfolio wydarzeń tenisowych z udziałem Haier.

Po osiągnięciu znakomitych wyników w zakresie świadomości i postrzegania marki w 2023 r. Haier kontynuuje swoją podróż w stronę globalnej afirmacji marki, podkreślając swoją pozycję lidera i innowatora.