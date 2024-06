Przyjaźń da się nawiązywać w każdym wieku. Kluczowe może być miejsce pracy

Jest trudniej, ale nie jest to niemożliwe. Przyjaźnie można nawiązywać w każdym wieku. Jak się okazuje, czasem, aby znaleźć bratnią duszę, wystarczy po prostu znaleźć się we właściwym czasie i miejscu, a raczej: we właściwej pracy.

Fot. materiały prasowe

– Praca to jedna z najlepszych opcji na poznawanie nowych ludzi, nawet kiedy myślisz, że czasy wkraczania w nieznane grono znajomych dawno minęły – zapewnia Adam Fudala – asystent kierownika restauracji McDonald’s z organizacji franczyzowej z Radomia.

Pytanie, jakie cechy powinno mieć miejsce pracy sprzyjające nawiązywaniu relacji, również tych pozasłużbowych? Sama odpowiedź jest w zasadzie prosta, choć jej wprowadzenie w życie nie zawsze jest łatwe.

Przyjaźń kwitnie w przyjaznym miejscu pracy

Jak wynika z badania preprowadzonego na zlecenie McDonald’s przez dr Ewę Jarczewską-Gerc i agencję Research & Grow, dla ludzi w wieku 18-35 lat najważniejszą wartością w miejscu pracy są dobre relacje ze współpracownikami. Takiej odpowiedzi udzieliło 85 proc. badanych. Wysoko znalazła się również “miła atmosfera w zespole” (84 proc.).

Problem w tym, że nie da się przecież wtłoczyć “miłej atmosfery” w ramy korporacyjnych regulaminów. Niemniej jednak prawdą jest, że niektóre miejsca postrzegane są jako takie, w których relacje międzyludzkie po prostu układają się lepiej niż w innych.

Jak twierdzi psycholożka Ewa Jarczewska-Gerc, aby budować środowisko, w którym pracownicy po prostu chcą przebywać, należy wziąć pod uwagę szereg czynników:

– Relacje z innymi, wartości firmy i jej podejście do pracowników, możliwość rozwoju czy sposób, w jaki pracodawca komunikuje się z nami. Te wszystkie elementy wpływają na nasz dobrostan, co z kolei ma również wpływ na atmosferę w pracy – wylicza psycholożka.

Jej słowa potwierdzają sami pracownicy McDonald’s, którzy “dobrą atmosferę” postrzegają jako sumę różnorodnych zmiennych:

– Spędzamy wspólnie wiele godzin każdego dnia, dążymy do tych samych celów i razem stawiamy czoła codziennym wyzwaniom. Stajemy się sobie bliżsi, kiedy spotykamy się w miejscu, które daje nam możliwości do nawiązywania przyjaźni. Taka właśnie atmosfera panuje w Maku. Co więcej, mój zespół jest bardzo różnorodny, także wiekowo, co dało mi okazję, aby poznać kogoś spoza grupy moich rówieśników – wylicza Adam Fudala.

Potęga różnorodności, potęga przyjaźni

Warto zaznaczyć, że pod względem różnorodności McDonald’s Polska rzeczywiście wyróżnia się na naszym rodzimym rynku pracy.

“Obecnie w około 550 restauracjach pracuje ponad 33 000 pracowników – 7 proc. z nich to osoby z niepełnosprawnościami, 17 proc. stanowią cudzoziemcy. Aż 45 proc. zespołu zarządzającego stanowią kobiety. Zatrudniamy osoby w wieku od 16 lat wzwyż, najstarszy pracownik ma ponad 80 lat. Przedstawiciele pokolenia „Z” to aż 57 proc. wszystkich pracowników Maka” – czytamy w raporcie przygotowanym na zlecenie McDonald’s Polska.

Zdaniem dr Ewy Jarczewskiej-Gerc obecna sytuacja, w której jedno miejsce pracy może skupiać przedstawicieli aż czterech pokoleń, jest wyjątkowa i należy czerpać z niej jak najwięcej korzyści:

– Obecnie na rynku pracy mamy aż cztery pokolenia: baby boomers, generację X, pokolenie Igreków oraz Zetki. Osoby te mogą cechować odmienne motywacje, styl pracy, potrzeby czy doświadczenia. Jednak mimo tych różnic, pracowników łączą wspólne pasje, tematy do rozmów czy wartości. Wtedy wiek nie ma znaczenia. A poza tym, to jest niesamowite ile można się nauczyć od przedstawicieli innych generacji. Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale mamy unikalne doświadczenia. Uciskalne zarówno w wymiarze indywidualnym, jak również kohortowym, pokoleniowym – komentuje psycholożka.

Pracodawca odpowiedzialny za atmosferę

Pracownicy ewidentnie dostrzegają wymienione wyżej korzyści. Nic więc dziwnego, że pracodawcy starają się zapewnić pole do tego rodzaju międzypokoleniowej i równościowej wymiany doświadczeń:

– Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o to, aby stworzyć przestrzeń inkluzywną, bezpieczną i przyjazną dla każdego - niezależnie od płci, kraju pochodzenia, orientacji seksualnej czy wieku – zapewnia Tomasz Polewczyński, Employer Reputation & Engagement Consultant, McDonald’s Polska.

Dr Ewa Jarczewska-Gerc zaznacza, że zróżnicowane środowisko generuje mnóstwo zalet, w tym możliwość nawiązywania znajomości, czy nawet przyjaźni, wykraczających poza naszą zwyczajową “bańkę”. Jednocześnie wymaga jednak od pracodawcy sporej dozy uważności:

– Pracodawca może wspierać kreowanie dobrych, przyjacielskich relacji pomiędzy pracownikami, przede wszystkim poprzez tworzenie otwartego, bezpiecznego miejsca pracy, w którym każda osoba, niezależnie od wieku, płci, przekonań może czuć się dobrze. To także po stronie pracodawcy w dużej mierze spoczywa zadbanie o atmosferę – tworzą ją ludzie, ale nie tylko pracownicy, ważne jest także podejście osób zatrudniających i zarządzających zespołami – tłumaczy psycholożka.

Przyjaźnie po 30-stce: możliwe i pożądane

Czy środowisko, sprzyjające nawiązaniu przyjaźni powinno być jednym z kryteriów wyboru miejsca pracy? Zdecydowanie tak, choć trudno oczekiwać, że każdy pracodawca będzie komunikował tę możliwość w tak otwarty sposób, jak McDonald’s Polska.

Warto jednak zaznaczyć, że z cytowanego wcześniej raportu wynika, że praca w gastronomii w ogóle ma renomę mocno ukierunkowanej na kontakty międzyludzkie. Aż 77 proc. badanych wskazało właśnie restaurację jako miejsce, w którym można nawiązać ciekawe kontakty.

Jeśli jednak porównać odpowiedzi osób zatrudnionych w McDonald’s Polska z odpowiedziami pracowników innych lokali gastronomicznych, okaże się, że to właśnie osoby związane z marką częściej mogą pozwolić sobie na szczerość w stosunku do koleżanek i kolegów z pracy (74 proc. vs 68 proc.) i bardziej im ufają (76 proc. vs 68 proc.). Częściej niż inni wskazują też, że są zadowoleni z relacji z przełożonymi (79 proc. vs 71 proc. ) i częściej doceniają atmosferę w pracy (82 proc. vs 78 proc.).

– Dobre relacje sprawiają, że pracownicy czują się ze sobą dobrze – są nie tylko osobami, które przebywają w jednym miejscu przez 8 godzin w ciągu dnia, ale stanowią zgrany zespół. Takie poczucie wspólnotowości sprawia, że mamy wspólne cele i łatwiej jest nam je realizować. Ludzie są ogromnym i wyjątkowym motywatorem! – potwierdza dr Jarczewska-Gerc.

Relacje napędzają do działania nie tylko w pracy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć pożyteczne z przyjemnym i… pracować z przyjaciółmi. Jak widać są miejsca, gdzie tę zasadę można z powodzeniem wprowadzić w życie.