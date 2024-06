Przewodnik wakacyjno-odzieżowy. To miej w walizce, jadąc nad morze, w góry czy nad jezioro w Polsce

Czerwiec to już najwyższy czas, a nawet niektórzy powiedzieliby, że ostatni dzwonek, by zacząć organizowanie wakacyjnych planów. Ustalenie terminu urlopu, znalezienie zakwaterowania, wybranie środka transportu czy zorientowanie się w wyjazdowych atrakcjach to oczywiście absolutne priorytety w przygotowaniach do letniego wypoczynku. Jako że na wakacje trzeba się jakoś ubrać, nie należy zapominać też o właściwej odzieży.

Fot. materiały prasowe

Co z szeroko rozumianej garderoby powinno się znaleźć w walizce pakowanej na wakacyjny urlop w Polsce? To pytanie wymaga postawienia pytania pomocniczego – a jaki jest cel zaplanowanej podróży? Wybór lokalizacji na rekreację pociąga za sobą określone warunki terenowe i pogodowe, również w sezonie letnim. To do nich należy dopasować ubrania, które pozwolą w komforcie czerpać przyjemność z pobytu w innym miejscu.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) w 2023 roku, wynika, że najdłuższy lub najważniejszy wyjazd wakacyjny 64 proc. Polaków spędza w kraju, natomiast 28 proc. za granicą. W Polsce naszym ulubionym wakacyjnym kierunkiem jest morze (37 proc.), a na kolejnych miejscach znajdują się góry (22 proc.) i jeziora (19 proc.). Za granicą wybieramy morze (56 proc.) i miasta (19 proc.).

To właśnie na podstawie tych zeszłorocznych wskazań, które zapewne nie będą różniły się zbytnio od tych, które pojawią się na stronie POT w tym roku, przygotowaliśmy krótki przewodnik wakacyjno-odzieżowy. Naszym ekspertem od dylematów, jaki ubiór zabrać ze sobą do nadmorskich miejscowości, jaki w górskie rejony, a jaki nad jeziorne wody w Polsce, została marka outdoorowa Regatta.

Morze

Przy założeniu, że pogoda będzie dopisywać, a kąpieliska będą szeroko otwarte, honorowe miejsce w kompletowanej zawartości walizki musi zająć strój kąpielowy. Ten wyszczuplający Sakari zapewni ogólny komfort. Po wyjściu z wody przyda się ponczo z ręcznikiem. Wodoodporny płaszcz plażowy Changing Robe pozwoli szybko wysuszyć się po kąpieli. Alternatywą może być szlafrok plażowy Animal Robe.

Wypoczynek nad morzem sprowadza się nie tylko do kąpieli w wodzie, ale także do korzystania z szeregu aktywności fizycznych. By ciepła pogoda i intensywny ruch nie były przeszkodą dla komfortu wycieczek, warto założyć szybkoschnącą koszulkę. Sportowy model Ballyton wsparty technologią chłodzenia zagwarantuje świeżość. Z potem doskonale rozprawi się też koszulka polo z krótkimi rękawami Remex II. Na nadmorskie spacery warto założyć np. szorty Sabela lub Delgado, które zapewnią oddech skórze.

Skoro mowa o spacerowaniu, to trzeba też pomyśleć nad jakimś przewiewnym obuwiem. Wygodne sandały Vendeavour z wodoodporną wkładką EVA sprawdzą się idealnie na plażę. A co jeśli rodzima pogoda spłata figla, zrobi się chłodniej, a nadmorski kurort zaleje deszcz, czego wykluczyć przecież nie można? Wtedy warto mieć w walizce zaprojektowany na chłodniejsze dni polar Dissolver VIII i kurtkę przeciwdeszczową Calderdale II.

Góry

Można założyć, że kto wyjeżdża w góry, ten/ta ma zapewne w planach dłuższe wędrówki na szlakach. Podczas trekkingu dobrze jest odziać się w niezastąpiony na zmienną pogodę softshell Desoto IX lub Arec III. To modele elastycznych kurtek turystycznych odpornych na warunki atmosferyczne. W górach lubi popadać, zatem trudno wyobrazić sobie wyjazd bez jakieś kurtki przeciwdeszczowej takiej jak np. ekologiczna Highton Stretch II.

Co powinien jeszcze zawierać górski "top"? Godna polecenia jest chociażby kurtka kieszonkowa Pack It III, którą można schować do kieszeni/torby/woreczka i wyciągnąć, gdy pogoda niespodziewanie się zmieni. Przy zmieniającej się aurze na górskich szlakach rolę środkowej warstwy może natomiast pełnić rozpinana bluza polarowa Highton III, której panele ze stretchu zapewnią swobodę ruchów podczas przygód na wysokościach.

Piesze wędrówki nie obejdą się też bez odpowiedniego zabezpieczenia nóg. Spodnie trekkingowe Mountain III przetrwają letni deszcz i zapewnią niezbędną rozciągliwość. Na stopy, podczas dłuższych wycieczek, można włożyć buty trekkingowe Holcombe IEP Low. Wodoodporna membrana utrzyma je w suchości od wewnątrz i na zewnątrz. A dla większego przewiewu można sięgnąć po "otwarte" z tyłu sandały trekkingowe Westshore 3.

Jeziora

Wakacje nad polskim jeziorem mieszczą się gdzieś pomiędzy wypoczynkiem nad morzem a tym w górach z przechyłem na ten drugi. Bo z jednej strony mamy wodę, a z drugiej panują warunki trudniejsze (podmokłe tereny, lesiste ścieżki), stąd ubiór powinien być mniej plażowy (odkryty), a bardziej wędrowny (osłaniający). Wspomniane już kurtki turystyczne, bluzy polarowe czy spodnie trekkingowe sprawdzą się i tu.

Ponieważ nad jeziorem bywa naprawdę bardzo mokro, żeby nie powiedzieć błotniście, zdecydowanie dobrym pomysłem będzie spakowanie przed wyjazdem jakieś osłony porządnie chroniącej przed deszczem. W tej roli znakomicie sprawdzi się np. kurtka parka przeciwdeszczowa Bayla ze ściągaczem i zapięciami na rzepy. Jest ona wykonana z wodoodpornej i oddychającej tkaniny z membraną pochodzącą z recyklingu.

Do dłuższych pieszych wędrówek wzdłuż podmokłych brzegów jezior nadadzą się doskonale wodoodporne kalosze. W kategorii tego rodzaju obuwia wyróżniają się chociażby kolorowe kalosze Mid zaprojektowane we współpracy z irlandzką artystką Orla Kiely. Wyposażone w wytrzymałą gumę, zapewnią pełną ochronę stóp przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi podczas wszelkich przygód w krainach rodzimych jezior.