Pamiętasz kultowe komedie Barei? To rozpoznaj je po kadrze – nie będzie aż tak łatwo! [QUIZ]

Filmy Stanisława Barei to dziś klasyka gatunku. I mowa nie tylko o "Misiu", ale też "Poszukiwanym, poszukiwanej", "Brunecie wieczorową porą" czy "Alternatywach 4". Jak dobrze je pamiętasz? Sprawdź w naszym quizie!

Jak dobrze pamiętasz komedie Stanisława Barei? Fot. Kadr z "Misia"

Stanisława Barei polskiemu widzowi przedstawiać nie trzeba. Legendarny reżyser i scenarzysta jest najbardziej znany z komedii, chociaż zaczynał od... kryminałów. Zanim na dobre oddał się komediowej twórczości, nakręcił film "Dotknięcie nocy" i, uwaga, popularny serial kryminalny "Kapitan Sowa na tropie" – pierwszy taki w polskiej telewizji.

Ale to właśnie komedie okazały się jego konikiem, bo Stanisław Bareja jak nikt śmiał się z życia w PRL-u. "Żona dla Australijczyka" (1963), "Poszukiwany, poszukiwana" (1972), "Nie ma róży bez ognia" (1974), "Brunet wieczorową porą" (1976), "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" (1978) i oczywiście słynny "Miś" (1980) – to już kultowe tytuły, z których cytaty weszły do naszego potocznego języka.

A przecież są jeszcze seriale Stanisława Barei! Te komediowe: "Alternatywy 4" (1983) i "Zmiennicy", które miały premierę w 1988 roku, już po śmierci słynnego filmowca w 1987 roku. Nie doczekał się niestety olbrzymiego sukcesu, który osiągnął serial z Ewą Błaszczyk i Mieczysławem Hryniewiczem.

Filmy Stanisława Barei: pamiętasz jego kultowe polskie komedie?

Jak dobrze pamiętasz komedie Stanisława Barei? Sprawdź się w naszym quizie i rozpoznaj je po kadrze! Do zdobycia 12 punktów, powodzenia!