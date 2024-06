Muzyka elektroniczna znów zabrzmi w zabytkowej sztolni. Tym ugości was CARBON Silesia Festival 2024

Gwiazdy światowej i rodzimej sceny elektronicznej i klubowej, warsztaty edukacyjne, wystawa prac artystycznych, prezentacja młodych talentów, zwiedzanie muzeum ze skarbami dawnej sztolni i strefy z mnóstwem atrakcji, a wszystko to w niezwykłej, industrialnej przestrzeni. Szykujcie się na kolejny CARBON Silesia Festival!

CARBON Silesia Festival 2024, czwarta edycja wielkiego święta muzyki elektronicznej, odbędzie się 14 i 15 czerwca 2024 roku na terenie zabytkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Materiały prasowe / CARBON Silesia Festival

Już po raz czwarty teren zabytkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu stanie się areną dla występów zagranicznych i polskich twórców muzyki elektronicznej oraz organizatorów wielu pozamuzycznych atrakcji. Wielkimi krokami zbliża się bowiem CARBON Silesia Festival 2024. Tegoroczna odsłona festiwalu muzyki elektronicznej odbędzie się 14-15 czerwca.

Oczywiście największe zainteresowanie wzbudza zaplanowany na ten rok muzyczny line-up. Przez dwa festiwalowe dni, na czterech odrębnych scenach, pojawi się ponad 40 zespołów i artystów indywidualnych. Na głównej scenie (Lipton Main Stage) zagrają dla was takie gwiazdy światowego formatu jak Röyksopp, Vitalic, NTO czy GusGus.

To nie koniec dobrych wieści, bo potwierdzono też występy Goldie, Catz ‘n Dogz, Luke’a Alessi, Musumeci, Nick Curly, Radio Slave, Rex The Dog czy Zero T w kolaboracji z Medic MC. Polską scenę muzyczną będą zaś godnie reprezentować: Beskres, Charlie, Edvvin, Harland, Ikarvs, Jazxing, Jeszcze, Kovvalsky, Kuba Sojka, Last Robots, MKO, Mniam Collective, Nuarrrrr, Ptakova, Ros Addiction, Sarapata, Tom Encore, Virtual Geisha, We Draw A, Weikum oraz Zamilska.

Pamiętajcie jednak, że obecność twórców muzyki elektronicznej o nieocenionym dorobku artystycznym i licznej grupie fanów to ważna, ale nie jedyna strona śląskiego festiwalu w temacie rozrywki. Poza wyjątkowymi doświadczeniami audiowizualnymi organizowana na południu Polski impreza zapewni wam mnóstwo około festiwalowych atrakcji.

Wszystkie wydarzenia niezwiązane z show prezentowanym na scenach muzycznych zostały zebrane pod jednym szyldem – Carbon Inicjatywy. Są one dostępne dla wszystkich posiadaczy i posiadaczek zakupionych już karnetów. Niektóre z nich obejrzycie też w mediach społecznościowych i na stronie internetowej festiwalu. O jakich inicjatywach mowa?

Pierwszą z nich jest Carbon Academy, enklawa wiedzy o muzyce elektronicznej. Tegoroczna odsłona huba edukacyjnego ma wam do zaoferowania w swoim programie teoretyczne i praktyczne warsztaty ze sztuki DJ-ingu, panel dyskusyjny, prezentację najnowszego sprzętu oraz CARBON Talking Heads, inspirujący cykl wywiadów z artystami.

Kolejna inicjatywa to Carbon Art Zone. Poświęcone sztuce wydarzenie promuje szeroko rozumianą twórczość artystyczną (malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, fotografia) wkomponowaną w architekturę sztolni. W tym roku swoje prace przedstawią wam przedstawiciele śląskiej sceny artystycznej: Małgorzata Skrzypczyk i Andrzej Kroczyński.

Po raz drugi w historii festiwalu muzyki elektronicznej odbędzie się inicjatywa Fresh Faces. Młodzi artyści, producenci, Dj-e oraz inni performerzy zaprezentują swoje talenty przed szerszą publicznością. Co istotne, tym razem scena otwarta jest dla każdego, kto wyśle zgłoszenie! Jeśli chcecie pokazać, na co was stać, to nie zwlekajcie z jego wysłaniem.

Podczas festiwalu swoje bramy przed wami otworzy również muzeum zlokalizowane na obszarze zrewitalizowanego obiektu poprzemysłowego. Oglądając skarby dawnej sztolni, takie jak 60-tonowa sprężarka z 1912 roku czy wciąż sprawna maszyna parowa o mocy 2 tysięcy koni mechanicznych z 1915 roku, doświadczycie żywej lekcji historii.

