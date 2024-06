Makabryczne doniesienia z Wielkopolski. Policja odkryła trzy ciała w mieszkaniu

Makabrycznego odkrycia dokonała policja w jednym z domów w podpoznańskim Stęszewie. Znaleziono tam ciała trzech osób. Ze wstępnych, nieoficjalnych doniesień wynika, że syn zabił swoich rodziców.

Stęszewo. Policja odkryła w mieszkaniu trzy ciała, dramatyczne okoliczności (zdjęcie ilustracyjne). Fot. Jan Graczynski/East News

"Fakt" podaje, że zamordowani rodzice to małżeństwo w wieku 52 i 56 lat. Para zginęła od ran zadanych nożem.

– Ofiary znalezione z ranami ciętymi i kłutymi, narzędzie zbrodni na miejscu, a dom zamknięty od wewnątrz – przekazała Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji. Funkcjonariuszka dodała też, że ciała zostały znalezione przez córkę pary i jej partnera i to oni wezwali policję.

Tragedia w Stęszewie. Policja odkryła trzy ciała w mieszkaniu

W mieszkaniu znaleziono również ciało 29-letka, syna pary. "Młody mężczyzna powiesił się" – pisze dziennik.

Z kolei lokalna "Gazeta Wyborcza" powołuje się na nieoficjalne informacje z rozmów z policją. – Mamy zatem do czynienia z rodzinną tragedią: podwójnym zabójstwem i samobójstwem sprawcy – usłyszała gazeta od policjantów.

Na miejscu zbrodni w Stęszewie pracują nadal służby i prokurator.

Równie makabryczna zbrodnia miała miejsce w minioną Wielkanoc w Warszawie. W jednym z mieszkań w Ursusie znaleziono cztery ciała. Wstępnie śledczy założyli, że możemy mówić o rozszerzonym samobójstwie.

Jednak w maju okazało się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. W sprawę zamieszany jest bowiem 50-letni obywatel Ukrainy, który działał w porozumieniu z członkiem rodziny, którą wymordowano.

Tragiczna zbrodnia miała miejsce też niedawno w Warszawie

– Zgromadzone na miejscu zdarzenia dowody i ślady oraz ich analiza dokonana po przeprowadzaniu sekcji zwłok zmarłych doprowadziły do ustalenia, że mogła w nim brać również osoba trzecia – powiedział wówczas stołecznej "GW" Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Trzy ofiary zmarły na skutek obrażeń tj. ran kutych i tłuczonych, a czwarta Zdzisław M. – przez powieszenie. W mieszkaniu był list pożegnalny, ale "Gazeta Wyborcza" nie podała żadnych informacji o jego treści.

Jest jeszcze coś – z informacji śledczych, które przekazano wtedy gazecie, wynika, że Zdzisław M. do morderstwa swojej żony i teściów zaangażował Igora L. Prok. Banna powiedział "Wyborczej", że mężczyźnie "postawiono zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu ze Zdzisławem M. potrójnego zabójstwa". 50-latek z Ukrainy nie przyznał się do winy. Została tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet dożywocie.

Zaraz po tragedii, dziennik "Fakt" rozmawiał z mieszkańcami Ursusa, gdzie były cztery ciała. – Podobno znaleźli ciała. To jest masakra. Mieszkali tu rodzice i córka z zięciem. Ci starsi mieli ok. 80 lat, a młodsi ok. 60. Z tymi drugimi czasem rozmawiałam. Mili ludzie – powiedziała wówczas gazecie jedna z sąsiadek.