“Nie biłeś się nigdy o mnie” - posłuchaj nowego singla Mikromusic. Płyta już na horyzoncie!

“Nie biłeś się nigdy o mnie” jest jednym z tych lekkich, tanecznych, przyjemnych utworów, który z popowym przytupem opowiada historię miłosną. Jeżeli Twój związek z kobietą, mężczyzną, psem czy kotem to pasmo wzlotów i upadków, szybko utożsamisz się z tekstem. Jeżeli lubisz potańczyć utożsamisz się z muzyką.

Fot. Małe Szare Studio / materiały prasowe

“To jest opowieść o miłości “mimo wszystko”. O tym, że nie zawsze musi być wszystko według społecznego szablonu, że mogę mieć męża, którego ja poderwałam” - mówi wokalistka grupy, Natalia Grosiak.

Singiel jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Od wydania poprzedniego studyjnego albumu “Kraksa” minęły już cztery lata. “Nie biłeś się nigdy o mnie” to trzeci singiel zapowiadający nową płytę, której premiera spodziewana jest na listopad tego roku. Do tej pory ukazały się “Wkurzasz mnie”, w którym sam tytuł mówi za siebie oraz szczególny utwór “Jestem rzeką”, który powstał we współpracy z Belą Komoszyńską, Bovską i Marceliną.

Twórczość Mikromusic trudno jest zaszufladkować. Ich utwory są zaangażowane, ale bywają i takie, które lekko opowiadają o prozie życia. Są takie, które można uznać za muzykę folkową, alternatywną, jazzową, ale też takie które stanowią lekki i przyjemny pop.

Najnowsze single można już usłyszeć na żywo, a w najbliższych tygodniach zespół wystąpi w:

13.06 - Gliwice / Acoustic Trio

15.06 - Bochnia

16.06 - Wrocław

29.06 - Swołowo / Acoustic Trio

6.07 - Pustynia Błędowska / festiwal Law Of The Desert

11.07 - Toruń

12.07 - Lubiąż / Slot Art Festival

13.07 - Poznań / Na falach

18.07 - Gdynia / Ladies Jazz Festival

25.08 - Białystok

