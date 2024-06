Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych. Akcję L’Oréal Paris wspierają Feminoteka i Bolt

77 proc. kobiet w Polsce doświadczyło molestowania w miejscu publicznym. To zatrważająca statystyka, niestety właściwa nie tylko dla naszego kraju. Na całym świecie przypadki napaści słownej czy fizycznej są, niestety, powszechne. Aby im przeciwdziałać, w 2020 roku rozpoczęła się międzynarodowa kampania społeczna “Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych”. Od tego roku działania zainicjowane przez L’Oréal Paris w Polsce wspierają Feminoteka i Bolt.

Julia Wieniawa, jako nowa ambasadorka L’Oréal Paris, wspiera również kampanię "Stand Up Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych" Fot. materiały prasowe

Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych - to ważne

Celem kampanii jest uświadamianie problemu oraz edukacja. O tym jak ważna jest ta ostatnia również mówią statystyki: aż 85 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Ipsos uważa, że programów szkoleniowych, uczących jak reagować w sytuacji doświadczania molestowania w miejscach publicznych jest za mało.

Brak wiedzy przekłada się w tym przypadku na brak reakcji. Aż 73 proc. respondentów boi się, że jeśli staną w obronie molestowanej osoby, atakujący skupi uwagę właśnie na nich. Tylko połowa pytanych osób deklaruje, że zareaguje w sytuacji, jeżeli zauważy, gdy ktoś będzie się niewłaściwie zachowywał. To wciąż za mało, biorąc pod uwagę, że 79 proc. molestowanych kobiet przyznaje, że reakcja ze strony świadków pozytywnie wpłynęła na zmianę sytuacji.

Na zmianę tej sytuacji chcą wpłynąć twórcy kampanii “Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych”.

"Stand Up" Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych w tym roku z Feminoteką i aplikacją Bolt

Fundacja Feminoteka to jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która profesjonalnie i kompleksowo wspiera kobiety po przemocy seksualnej, udzielając im pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, socjalnej, finansowej i medycznej.

W ramach projektu “Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych” kilkanaście edukatorek organizacji przeprowadzać będzie szkolenia - zarówno stacjonarne, jak i online - wśród pracowników firm prywatnych oraz lokalnych organizacji, studentek/ów, pasażerek/ów komunikacji miejskiej czy podróżnych na dworcach kolejowych. Edukatorki będą również obecne podczas największych wydarzeń kulturalnych i muzycznych tych wakacji, aby dotrzeć do jak największego grona uczestniczek/ów życia publicznego.

Feminoteka to nie jedyny nowy partner kampanii. Od czerwca 2024 roku do tego grona dołączył również Bolt. Marka na co dzień podejmuje działania na rzecz uczynienia mobilności miejskiej bardziej przystępną, bezpieczną i zrównoważoną, a w ramach kampanii zaproponuje swoim użytkownikom krótkie szkolenie online pozwalające zdobyć wiedze na temat reagowania w sytuacji doświadczania niepożądanych zachowań w przestrzeni publicznej.

Za ukończenie szkolenia użytkownicy aplikacji Bolt otrzymają oni zniżkę 15 złotych na swój następny przejazd. Szkolenia przewidziane są również dla kierowców realizujących przejazdy.

Dołączenie Bolt do projektu jest wynikiem nieustannych i rozbudowanych działań marki, mających na celu zapewnienie podróżnym bezpiecznych przejazdów. Nie jest to również pierwsza współpraca Bolta i Feminoteki.

Trzy lata temu zorganizowali wspólnie pierwszy w Polsce webinar szkoleniowy dla kierowców. Fundacja przeszkoliła też Zespół Wsparcia i pracowników biurowych. W 9 miastach w Polsce działa Bolt udostępnia opcję „Kobiety dla kobiet”, a w samej aplikacji znajdują się m.in. rozwiązania bezpieczeństwa: nagrywanie dźwięku w czasie przejazdu, przycisk alarmowy, funkcja dzielenia się danymi przejazdu z bliską osobą czy weryfikacja tożsamości kierowców w czasie rzeczywistym.

Jak reagować na przemoc? Metoda 5D

Szkolenia dostępne dla użytkowników aplikacji Bolt oraz te, prowadzone przez edukatorki Feminoteki będą opierały się na metodologii 5D, opracowanej przez globalną organizację pozarządową Right To Be.

Technika ta z jednej strony daje wsparcie osobie molestowanej, ale z drugiej jest sposobem pokazania sprawcy – oraz pozostałym świadkom zajścia – że jego zachowanie nie jest akceptowane. Poniżej znajdziecie jej podstawowe założenia.

Metoda 5D: jak reagować na przemoc w przestrzeni publicznej

Pierwsze D to DEKONCENTRUJ, czyli przerwij incydent poprzez odwrócenie uwagi. Może to być upuszczenie kluczy, zapytanie o drogę – cokolwiek co wybije z rytmu sprawcę molestowania. Ta metoda w bezpieczny sposób może zakończyć zajście bez piętnowania sprawcy, a więc i bez ryzyka eskalacji agresji. Osoba molestowana zapewne zorientuje się, że chcemy jej w ten sposób pomóc.

Drugie D to DOŁĄCZ INNYCH – deleguj działań na inne osoby. Poproszenie o pomoc to też reakcja. Możemy poprosić o wsparcie zarówno innych świadków zdarzenia, jak i osoby mające narzędzia i/lub autorytet do podjęcia działań w danym miejscu (np. kierowca autobusu, barman). Jeśli uważamy, że sytuacja tego wymaga możemy zadzwonić na policję z prośbą o interwencję.

Kolejne D to DOKUMENTUJ, czyli nagraj incydent. Nagranie może okazać się istotne, jeśli będzie potrzebny dowód rzeczowy. Warto pamiętać, by rejestrować cechy charakterystyczne miejsca, np. nazwę ulicy, a także godzinę i dzień. Uwaga: wideo nie może trafić w niepowołane ręce, jego rozpowszechnianie bez zgody ofiary będzie dla niej wtórną wiktymizacją, poza wszystkim może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.

Czwarte D to DOJDŹ DO GŁOSU. Ta metoda oznacza reakcję bezpośrednią: nazwanie rzeczy po imieniu, zwrócenie się do sprawcy molestowania i wyrażenie jasno, że nie akceptujemy jego zachowania. Taka reakcja może jednak oznaczać zwrócenie się agresji przeciwko nam oraz jej niebezpieczne eskalowanie. Jak pokazuje praktyka, najczęściej sprawdza się reakcja wyraźna, ale krótka. Wdawanie się w kłótnie nie kończy sporu, a go zaognia.

Piąte D to DAJ WSPARCIE PO. Wesprzyj osobę doświadczającą molestowania po zdarzeniu.

Warto zapytać, jak się czuje, jakiego rodzaju pomocy potrzebuje. Może to być odprowadzenie w bezpieczne miejsce lub wykonanie telefonu do bliskiej osoby.

Więcej o metodzie 5D oraz działaniach w ramach kampanii przeczytacie na stronie akcji społecznej “Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych”.