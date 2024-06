Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Dyskusja ekspertek o koncepcji 6 R

Z okazji Światowego Dnia Środowiska, przypadającego na 5 czerwca, w Concept Store Wise Habit spotkały się ekspertki, które w ramach otwartego spotkania edukacyjnego zaprezentowały koncepcję 6 R, czyli realne i praktyczne działania, które mają wpływ na środowisko. Partnerem spotkania była firma LG Electronics.

Foto mat. prasowe

- Każda, nawet najmniejsza zmiana, ma ogromne znaczenie. Wszyscy jesteśmy częścią tego procesu, tak samo odpowiedzialni i zobowiązani do wdrażania zmian. Musimy zrozumieć, że to nie tylko walka o przetrwanie naszej Planety, co może wydawać się abstrakcyjne w kontekście materialnym, ale przede wszystkim walka o nasze własne przetrwanie. Dzielmy się wiedzą, doświadczeniami, współpracujmy — wzajemna motywacja do wdrażania zmian, jest kluczowa dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju – podsumowała Anna Domin. Ścieżką do zrównoważonego rozwoju jest świadomość. Prawodawstwo pomaga, edukacja kształtuje i prowadzi do zmiany – dodała Marcelina Plichta-Wabnik.

Ważnym tematem spotkania był szeroko pojęty recycling nie tylko na poziomie przetwarzania opakowań na przykład z tworzyw sztucznych, ale również urządzeń elektronicznych, którym można dać „drugie życie”, dbając o ich stan i wybierając takie, które w przyszłości będzie się dało w prosty sposób naprawić. - Małe decyzje zmieniają świat. Przede wszystkim korzystajmy z rzeczy, które już mamy, dbajmy o nie, naprawiajmy, a kupujmy produkty z drugiego obiegu, dobre jakościowo oraz produkowane lokalnie. Co do elektroniki użytkowej wybierajmy energooszczędne produkty firm, które tak jak LG, wdrażają inicjatywy odpowiedzialnej utylizacji produktów i pozyskują materiały do produkcji z recyklingu – podsumowała Martyna Zastawna.

- Nie można przerzucać odpowiedzialności za poziom konsumpcji na konsumentów: decyzje, jakie podejmują, często wynikają z faktu, że nie mają dostępu do pełnych informacji. Nie tylko na temat tego, w jaki sposób produkcja danego produktu wpłynęła na środowisko, ale także ze względu na to że nie mają pełnej wiedzy na temat ich wpływu na zdrowie, łańcuch dostaw, tego skąd i w jaki sposób zostały pozyskane materiały do ich produkcji. Takie spotkania jak to nasze są ważne, bo przypominają nam o odpowiedzialności po stronie działów marketingu i sprzedaży. Edukacja w tym zakresie jest niezbędna – podsumowała spotkanie Małgosia Hermanowicz.

Podczas spotkania ekspertki skupiły się na zasadach 6R: REthink, REduce, REuse, REcycle, REfuse, REpeat.

REthink - Co ma znaczenie. Zatrzymaj się i pomyśl czego naprawdę potrzebujesz.

REduce - Mniej materiałów - Kupuj mniej, a jeśli decydujesz się na zakup - wybieraj te produkty, które będą służyły Ci latami.

REuse - Dbaj o długotrwałe użytkowanie. Jak nadać przedmiotom drugie życie?

REcycle - Przetwarzaj! Niektóre surowce mogą służyć zupełnie innym celom niż te, do których zostały pierwotnie zaprojektowane.

REfuse - Mniej znaczy więcej. Jak powinniśmy wybierać i kupować produkty?

REpeat! - Powtarzaj powyższe działania przy każdej możliwej okazji.

Ekspertkami podczas spotkania edukacyjnego były:

Małgosia Hermanowicz - ekspertka ds. strategii i zrównoważonego rozwoju. Pracuje dla firm, które chcą uporządkować swoje strategie zrównoważonego rozwoju, zmierzyć i poprawić swój wpływ albo przygotować na ten temat raport. Absolwentka zarządzania międzynarodowego ze specjalizacją przedsiębiorczość społeczna (w czasach, gdy „zrównoważony rozwój” nie był słowem wytrychem – dziś ten kierunek nazywa się zrównoważonym biznesem). W 2023 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zrównoważonych finansów na Uniwersytecie Warszawskim. Kierowniczka projektów, strateżka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju oraz B Liderka. Posiada doświadczenie w obszarze thought leadership i change management. Biegle posługuje się żargonem zrównoważonego rozwoju: GHG, SBTi, BCorp, CSRD itp.

Anna Domin - filozof, strateg, wykładowca. Ekspertka z zakresu komunikacji 360 opartej na relacjach, graficzka, publicystka. Współzałożycielka pierwszej agencji zajmującej się budowaniem strategii cyrkularnych i zajmująca się marketingiem odpowiedzialnym społecznie obecnie Thesegirls.pl. Autorka kampanii społecznej #jużwszystkomam. Ekspertka w Climate Leadership powered by UN ENVIRONMENT, redaktorka w Architecture Snob i Architect@Work.

Martyna Zastawna - Pionierka i propagatorka cyrkularności w Europie. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet wg. Forbes. Jedna z najbardziej obiecujących kobiet w biznesie na świecie wg. Fortune, Liderka Zrównoważonego Rozwoju wg. Forbes. Założycielka woshwosh oraz these girls, wykładowczyni, mentorka. Ekspertka ds. klimatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i ONZ. Autorka wielu nagradzanych w Polsce i za granicą akcji społecznych i środowiskowych.

Marcelina Plichta - Wabnik - CEO, założycielka Wise Habit. Przedsiębiorczyni, strateżka i konsultantka biznesowa specjalizująca się w komercjalizacji usług i produktów. Wykładowczyni na SWPS - marka i strategia rozwoju. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach: Motorola - Brand Manager, Securitas - Sales Manger, EMC/ Dell - kontroler w dziale finansów, Mudita - CPO. Tworzy własne marki: Muppetshop, TRE Product, IDareU, Wise Habit.

Partnerem spotkania edukacyjnego z okazji Światowego Dnia Środowiska była firma LG, która podejmuje aktywne działania, aby pomóc w tworzeniu lepszego życia dla wszystkich. Aby to osiągnąć, firma zobowiązuje się do praktykowania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez ciągłe rozszerzanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, które są już wykorzystywane w produkcji wybranych modeli produktów, takich jak LG Styler, lodówek i zmywarek oraz najnowszych telewizorów LG OLED evo. Przyczyni się to do osiągnięcia celu firmy, jakim jest wykorzystanie do 2030 r. łącznie 600 tysięcy ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.LG jest również producentem energooszczędnych klimatyzatorów LG ARTCOOL GALLERY LCD i Photo, które wyróżniają się designem pasującym do każdego wnętrza. Dzięki wyposażeniu modelu LG ARTCOOL GALLERY LCD w ekran możliwe jest wyświetlanie filmów, obrazów, a także przesyłanie zdjęć ze smartfona, a wersja Photo umożliwia pezentowanie ulubionych dzieł.

Drugie życie dla starych urządzeń

Od końca 2021 r. LG wdraża w 52 krajach na całym świecie programy obiegu zasobów w ramach szeroko zakrojonych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W Centrum Recyklingu LG w Korei Południowej, które rozpoczęło działalność w 2001 r., surowce są odzyskiwane z utylizowanych urządzeń AGD, starannie sortowane i wykorzystywane do produkcji nowych, ekologicznych komponentów do urządzeń.

Oto cztery główne kroki podejmowane w Centrum Recyklingu LG, które umożliwiają przetwarzanie starych urządzeń na wysokiej jakości części do nowych produktów.

Krok 1: Zbiórka – zużyte urządzenia, takie jak lodówki, pralki i klimatyzatory, są zbierane i transportowane do centrum.

Krok 2: Demontaż i rozdrabnianie – urządzenia są demontowane, a ich elementy rozdrabniane w celu uzyskania jednolitego rozmiaru.

Krok 3: Sortowanie i przetwarzanie – po wysortowaniu żelaza, aluminium, miedzi i tworzyw sztucznych te ostatnie są poddawane dodatkowemu procesowi, w którym są przetwarzane na granulat – wygodny i odnawialny surowiec do produkcji części i towarów z tworzyw sztucznych.

Krok 4: Nowe życie – granulat jest topiony i przetwarzany na plastikowe części do stosowania w produkcji nowych urządzeń AGD firmy LG.

LG stosuje podejście zrównoważonego cyklu, uwzględniając ekologiczne rozwiązania na każdym etapie cyklu życia urządzeń AGD – od produkcji i pakowania po użytkowanie i recykling. Firma wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu, odzyskiwane i przetwarzane w Centrum Recyklingu LG, do produkcji nowych urządzeń, które minimalizują zużycie energii, emisje i w dużym stopniu nadają się do recyklingu. Ten pozytywny cykl przynosi korzyści zarówno planecie, jak i konsumentom. Ponadto LG szacuje, że do 2030 roku odzyska 8 milionów ton zużytych urządzeń w celu pozyskania materiałów do recyklingu. Wdrażając inicjatywy odpowiedzialnej utylizacji produktów i pozyskiwania materiałów, LG pokazuje, w jaki sposób silne zaangażowanie na rzecz ludzi i planety może przyczynić się do lepszego życia dla wszystkich.

Więcej informacji na temat inicjatyw ESG firmy LG można znaleźć TUTAJ.