Co było spiritus movens wspólnego przedsięwzięcia Cirque du Soleil i The Macallan? Odpowiedzi na to pytanie najlepiej zasięgnąć u źródła. – 2024 rok jest dla nas wyjątkowy: The Macallan celebruje swoje dwusetne urodziny – mówił Jaume Ferràs, dyrektor kreatywny marki, nawiązując do historii, która rozpoczęła się w 1824 roku. To właśnie wtedy w destylarni w Speyside powstała pierwsza partia tutejszych single maltów.