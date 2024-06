Dziś wybory do Parlamentu Europejskiego. Oto, jak należy oddać ważny głos

Zuzanna Tomaszewicz

W niedzielę (9 czerwca) rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godz. 21. Wyjaśniamy, jak należy oddać głos, by był ważny.