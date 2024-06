Szklany balkon runął podczas imprezy. Aż 15 osób rannych, a dwie nie żyją

Dwie osoby zginęły, a 15 innych zostało rannych w wyniku rozbicia się szklanego balkonu podczas imprezy w Meksyku. Konstrukcja najpewniej nie wytrzymała ciężaru zbyt wielu osób. Śledczy badają ten wypadek.

Wypadek w Meksyku. Zawalił się balkon. Fot. Serwis X/zrzut ekranu

Wypadek miał miejsce w jednym z nocnych klubów w Meksyku. Balkon pękł pod ciężarem zbyt wielu osób. Poszkodowani spadli na beton z trzeciego piętra.

Ranni i zabici po zawaleniu się balkonu w Meksyku

Nagranie z kamer CCTV pokazuje imprezowiczów, którzy spadają ze sporej wysokości na betonowy plac przed klubem nocnym. Media, w tym The Sun, donoszą, że pięć z 15 rannych osób odniosło poważne obrażenia. Znajdują się one obecnie na oddziale intensywnej terapii.

Przedstawiciel lokalnych władz Jorge Hernandez powiedział mediom, że klubowi nocnemu nie pozwolono na zorganizowanie koncertu. Miał tam odbyć się koncert znanego meksykańskiego artysty Kevina Moreno.

Ostrzegamy, że poniższe nagranie zawiera drastyczne sceny!

– Zbyt duża obecność osób biorących udział w tym wydarzeniu spowodowała, że ​​jedna z balustrad na trzecim piętrze tego budynku ugięła się pod ich naciskiem i doprowadziła do tej tragedii, w której zginęły dwie osoby – poinformował urzędnik.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że około 15 osób jest rannych.

Wkrótce po tragedii władze miejskie zamknęły klub nocy i otoczyły teren kordonem policji na potrzeby trwającego dochodzenia.

To nie pierwsza tego typu tragedia w ostatnim czasie

Dwie osoby, które zginęły w tym wypadku to 21-letni Manuel Alejandro Infante Puente oraz 17-letni Rodrigo Espinosa Alonso.

Przyjaciel tego pierwszego, Bufalos Cedral pożegnał go we wzruszającym poście. "Dziś ponieśliśmy wielką stratę. Nasz przyjaciel Manuel wstąpił do nieba. Spoczywaj w pokoju Manuelu Alejandro Infante Puente".

Jakby tego było mało, media przypominają, że w zeszłym miesiącu dziewięć osób zginęło w podobnym wypadku po zawaleniu się sceny podczas wiecu wyborczego podczas wyborów prezydenckich w San Pedro Garza Garcia. Wówczas 121 osób było rannych.

