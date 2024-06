Gdzie Apple nie może tam Huawei pośle, czyli giganci technologii w branży automotive

Obecnie samochody coraz bardziej przypominają smartfony czy komputery, na porządku dziennym są wręcz sytuacje gdzie w czasie prezentacji nowego modelu producent więcej czasu i uwagi poświęca na opis, jaki procesor jest użyty w systemie infotainment niż jakiego rodzaju zawieszenie zastosował. Dla klientów ważniejszym pytaniem natomiast jest to czy samochód obsługuje Android Auto, niż to jaką moc osiąga silnik. Żyjemy w coraz bardziej cyfrowym świecie więc naturalne jest, że procesy digitalizacji dosięgły także branżę automotive. I w tej sytuacji nie dziwi fakt, że firmy znane z gadżetów technologicznych zaczęły na poważnie rozważać zaangażowanie się w produkcję samochodów.

Takie cudo od producentów telefonów! Materiały prasowe Stelato

Oczywiście było wśród nich Apple, które rozpoczęło projekt Titan już w 2014 r. Przez 10 lat zaangażowano w to ponad 5 tys. ludzi i 10 miliardów dolarów tylko po to, aby na początku tego roku ogłosić skasowanie całego projekt.

Trochę inną drogą poszło Google, które skupiło się na tym, w czym jest najlepsze i opracowało software do systemów infotainment znany jako Android Automotive. I jest to na tyle dobre rozwiązanie, że zostało z powodzeniem wdrożone np. przez Volvo czy Renault.

Czy hasło Xiaomi lepsze dotyczy też samochodów?

W Chinach powiązania branży technologicznej z branżą automotive są dużo bardziej widoczne. Od częściowych jak np. układy wspomagania jazdy od firmy Dji znanej z produkcji dronów po naprawdę kompleksowe jak w wypadku Xiaomi czy Huawei. I na tych dwóch ostatnich chce się skupić najbardziej.

Zdecydowanie autem z Chin, które wzbudziło największe zainteresowanie na świecie, był właśnie pierwszy model samochodu Xiaomi, czyli SU7.

Ta firma doskonale znana, także w Polsce, z produkcji telefonów komórkowych i różnego rodzaju gadżetów w ciągu trzech lat opracowała od podstaw auto elektryczne, które parametrami może równać się z Teslą czy Porsche Taycan będąc przy tym trzy razy tańszym od Porsche i o 10 proc. tańszym od podstawowego modelu Tesli.

Co więcej, to auto nie jest wcale złożone z klocków kupionych od doświadczonych poddostawców, lecz kluczowe komponenty są zaprojektowane właśnie przez Xiaomi. Oczywiście bateria jest dostarczona przez CATL, a żeby przyspieszyć debiut rynkowy, auto jest produkowane przez koncern BAIC, ale firma już buduje własną fabrykę i drugi model marki będzie już produkowany we własnym zakładzie.

Co bardzo interesujące producent wykorzystał fakt produkcji wielu różnych urządzeń i auto jest bardzo mocno zintegrowane z całym ekosystemem Xiaomi. Jadąc autem do domu, można wydać komendę głosową, aby ustawić np. temperaturę w domu czy włączyć odkurzacz.

Tak samo na ekranie systemu infotainment można wyświetlić ekran telefonu i obsługiwać wszystkie aplikacje. Na recenzjach, które pojawiły się w internecie widać, że to naprawdę działa bardzo płynnie i sprawnie. Niestety, póki co nie wiadomo, czy kiedy i w jakiej cenie Xiaomi SU7 pojawi się w Europie, ale na polskiej stronie internetowej marki można ustawić powiadomienie o dostępności produktu.

Huawei bez androida, ale za to z samochodami

Trochę inne podejście do tematu automotive ma natomiast inny chiński gigant technologii, a mianowicie Huawei. Zarząd firmy podjął decyzję, aby nie zajmować się samą produkcją samochodów, ale wejść we współpracę z firmami, które znają się na tym doskonale, za to położyć nacisk na rozwój konkretnych rozwiązań, które są niezbędne dla inteligentnych aut.

Powołał do życia konsorcjum HIMA, czyli Huawei Intelligence Mobilny Alliance i zaproponował różnym firmom trzy poziomy współpracy. Pierwszy, w którym producent po prostu może kupić różne podzespoły od Huawei takie jak silniki elektryczne, czujniki typu lidar czy oprogramowanie do systemów wspomagania kierowcy. Z takiej formy korzysta znana obecna w Polsce marka Voyah.

Drugi bardziej zaawansowany, w którym to inżynierowie Huawei biorą udział w pracach projektowych i następuje dużo głębsza integracja rozwiązań tej firmy w samochodzie. Tutaj świetnym przykładem jest marką Avatr, której przepięknie zaprojektowany samochód był jedną z gwiazd salonu IAA w Monachium we wrześniu 2023.

Ostatnim poziomem jest utworzenie nowej marki jako joint venture pomiędzy Huawei oraz danym producentem samochodów. Modele tych marek nie tylko są wspólnie projektowane i rozwijane, ale także prezentowane klientom oraz sprzedawane w salonach firmowych Huawei.

Na chwilę obecną powstały już trzy takie marki

AITO we współpracy z firmą Seres produkujące elektryczne lub hybrydowe SUV-y M5, M7 i M9. Samochody te są bestsellerami na rynku i tylko w ostatnim tygodniu sprzedało się ich 7000 sztuk. Tak, w Chinach dane sprzedażowe poszczególnych marek podawane są co tydzień.

Luxeed, który jest wynikiem współpracy Huawei z Chery. Jego jedyny, póki co, model, czyli sedan S7 właśnie wszedł do sprzedaży po znacznym, bo prawie półrocznym opóźnieniu.

I ostatni, najnowszy projekt Stelato będący dzieckiem Huawei i BAIC znanego w Polsce z samochodów Beijing. Jego projekt, czyli S9 jest bardzo interesujący, bowiem tak naprawdę stanowi pierwszą próbę wejścia w segment zarezerwowany dotychczas dla BMW 7 czy Mercedesa S-klasy.

Póki co nic nie wiadomo, aby którykolwiek z zachodnich producentów rozpoczął współpracę z Huawei, ale jestem wręcz przekonany, że to jest kwestia czasu kiedy tak się stanie. Oczywiście pozostają jeszcze kwestie polityczne, które mogą całkowicie zmienić sytuację.

Ale chyba najsmutniejszy jest fakt, że nie mogę opisać działań żadnego europejskiego giganta technologii bowiem na naszym kontynencie żadnej takiej firmy, mam nadzieję, że póki co, nie ma.